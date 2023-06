Siga a turma da geração Y se estiver buscando ganhos ao investir seu dinheiro

A nossa economia está dando sinais de vida. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano frente ao trimestre anterior. A soma dos bens e serviços produzidos no Brasil atingiu R$ 2,6 trilhões, conforme o IBGE. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o crescimento foi de 4%. Segundo o Boletim Focus do BC, a projeção de inflação para 2023 está em 5,69%.

O cenário econômico internacional está se mostrando menos desafiador do que se acreditava há algumas semanas. Como é usual, quando as nuvens do céu começam a ficar menos carregadas o investidor experiente, ou mesmo o iniciante, começa a procurar “a próxima grande novidade” para investir. Especialistas em mercado têm indicado diversos setores da economia em que vale a pena investir. E um desses setores é o da economia verde, afinal o mundo inevitavelmente abandonará os combustíveis fósseis e adotará fontes de energia sustentáveis.

Outro segmento são os negócios ligados a habilidades pessoais, como coaching, trabalho social, terapia, mediação e aconselhamento. As novas tecnologias também estão entre as indicações, como a inteligência artificial, blockchain e as tecnologias interativas — que permitem que os consumidores interajam e experimentem os produtos sem estar lá pessoalmente, caso da tecnologia digital para óculos.

Segundo algumas pesquisas está havendo transferência de riqueza entre gerações, sendo passado o bastão dos baby boomers para os millennials Foto: Brad Dickson/The New York Times

Nessa busca de oportunidades de investimento, uma indicação é observar as tendências de gastos da geração dos millennials, também conhecida como geração Y. Segundo algumas pesquisas está havendo transferência de riqueza entre gerações, sendo passado o bastão dos baby boomers para os millennials. Essa geração é de pessoas nascidas entre a década de 1980 e a virada do milênio. Em 2020 a população global da geração do milênio já era de aproximadamente 1,8 bilhão, sendo que somente nos Estados Unidos eram mais 70 milhões, quase 22% da população.

É uma geração que com suas decisões financeiras deve moldar a economia americana pelos próximos 30 anos. Ainda em 2020 era estimado que o poder de compra da geração Y era de US$ 2,5 trilhões, superando em muito estimativas anteriores. Outras pesquisas indicam que em 2021 esse grupo estava gastando mais que no ano anterior.

No entanto, a maioria dos jovens investidores está queimando poupança de longo prazo para arcar com as despesas do dia a dia em 2023. A geração Y é composta de jovens adultos que cresceram numa era de rápido avanço tecnológico, mas de grande incerteza econômica e que enfrentam desafios importantes quando se trata de investimentos. Mas, se você está procurando investir buscando ganhos, essa é a turma a seguir.