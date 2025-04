Política comercial agressiva de Trump deixa a economia dos Estados Unidos em posição delicada

Apenas neste ano, o valor de mercado das empresas listadas nos EUA encolheu mais de US$ 4,33 trilhões, equivalente a 6,2 vezes a capitalização total das empresas listadas na B3, a Bolsa brasileira. Com isso, investidores têm migrado para ativos considerados mais seguros, como títulos do governo e ouro, refletindo a crescente aversão ao risco diante das incertezas econômicas atuais.

Artigo recente da The Economist aborda esse jogo perigoso que Trump está levando adiante com o mercado de capitais. De saída, o artigo aponta a atitude despreocupada do governo dos EUA em relação às recentes quedas no mercado de ações – que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, descreveu como correções “saudáveis” e “normais”, sugerindo não ver motivos para alarme.

Isso num momento em que há um aumento da participação de investidores individuais, atraídos pela valorização das mercados e pela simplificação dos investimentos proporcionada pela tecnologia, aumentando assim a exposição a riscos e tornando a economia mais vulnerável a choques financeiros.