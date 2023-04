Como ficar milionário com ações sem correr riscos desnecessários e começando do zero. Sim, isso é possível. Basta seguir a fórmula que vou indicar na sequência. Primeira regra: esqueça da palavra diversificação. Basta seguir o plano inteligente e com resultados garantidos que vou dizer para você. O seu dinheiro será transformado em sete dígitos em pouco tempo. Mas, se não gostar de ações, vou indicar um produto que vai fazer você ganhar o dobro da Selic sem pagar Imposto de Renda e ainda sem esforço, com papéis altamente seguros. Risco zero. Mas hoje é 1.º de abril! Sinto muito.

O sonho de investir e ficar rico do dia para a noite não é possível. Embora hoje em dia seja fácil encontrar propostas de investimentos desse tipo, prometendo altos retornos e sem risco. São ofertas que se mostram interessantes e parecendo uma matéria jornalística. Chamam o leitor a conhecer determinado título, produto ou tipo de investimento que oferece ganhos enormes e com baixo risco. Obviamente, alguém se interessa e vai ver isso por curiosidade ou ingenuidade.

A “notícia” começa revestida de dados reais sobre a economia, bem claro que usando da técnica do meio copo de água, que para o pessimista está meio vazio. O cenário econômico é pintado com tintas escuras, dizendo-se que as coisas irão piorar e você tem de se proteger, obviamente tendo como solução indicada aquele investimento sugerido no texto.

Sonho de investir e ficar rico do dia para a noite não é possível Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Algumas matérias são mais diretas, outras enrolam e lá pelas tantas indicam que, se você realmente estiver interessado, deve acessar outra página e preencher um cadastro para ter acesso a tão “importante” descoberta. Não perca seu tempo!

Não há a menor chance de um investidor ter retornos extraordinários de maneira constante e sem risco. São ofertas tentadoras, mas mentirosas. Basta lembrar o caso recente envolvendo jogadores de futebol, Gustavo Scarpa e o Mayke, aconselhados pelo Willian Bigode a investir em criptomoedas na corretora XLand com a promessa de ter rendimentos mensais entre 3,5% e 5%, faixa equivalente entre 51% e 80% ao ano. Resultado, os dois jogadores do Palmeiras perderam quase R$ 11 milhões.

A título de comparação, no acumulado de 2022 o IMA-S (índice Anbima dos títulos relativos a Selic) rendeu 12,74%, o CDB na faixa de 10,35%, bons rendimentos frente à inflação de 5,9%. O Ibovespa cresceu 4,7%. O Bitcoin teve queda de 66,6% no ano. Investir é buscar um melhor equilíbrio entre risco e retorno. Isso exige planejamento, dedicação e conhecimento. Isto custa algum esforço, mas os resultados são compensadores. Uma certeza, caso alguém descubra um investimento milagroso, ele não vai contar para ninguém para poder ganhar sozinho. Esqueça esquemas mágicos. Seja um investidor consciente.