Como pagar contas em viagem?

Aqueles que estão pensando em viajar para o exterior nos próximos meses devem estar no meio do planejamento da viagem. Provavelmente já compraram as passagens aéreas, e muitos ainda estão pagando a conta – afinal o preço dos bilhetes está nas alturas. Dentre as escolhas de locais a serem visitados, hotéis, o que levar e outras providências, um dos itens que merecem atenção é como pagar as despesas. Os gastos incluem hospedagem, transporte, passeios, alimentação, compras e extras, como ter gastos médicos ou até multas. Viajar sem destino ou nada pré-marcado é muito prazeroso, mas pode ser emocionante demais, sem falar mais caro. Quanto mais planejado, mais organizado você estiver, mais barato fica e a diversão está garantida. Marcar previamente os passeios e reservar ingressos pode evitar filas e permite obtenção de melhores preços.

As formas de pagamento são conhecidas, mas alguns detalhes podem fazer a diferença. Levar algum dinheiro vivo sempre é necessário para tomar um táxi, comprar algo no aeroporto e gastos menores. É uma opção barata, mas o risco de carregar moeda existe, como furtos, roubos ou perdas. O IOF é de 1,1%, o câmbio é o dólar turismo e há spread cobrado pela instituição financeira. O valor que pode ser levado é de até US$ 10 mil.

É possível pagar contas mesmo quando estiver no exterior; saiba como Foto: Angela Weiss / AFP

O cartão de crédito internacional é prático, permite acumular pontos, milhagem, cashback, pode contar com seguro-viagem, mas o câmbio fica caro. A partir de janeiro deste ano o IOF incidente sobre a conversão de moeda foi reduzido para 5,38% e cada ano haverá redução de 1 ponto porcentual, até ser zerado em 2028. Mas deve ser considerado que a taxa de conversão, embora seja comercial, depende de cada banco, além de ser cobrado um spread de conversão que pode chegar a 7%.

Outra opção é o cartão de débito pré-pago em que o viajante deposita em reais convertidos na moeda de interesse. Neste caso a taxa de conversão é a da data de carregamento com base no dólar turismo mais spread da instituição financeira. O IOF é o mesmo do cartão de crédito, mas há taxas de saques de dinheiro. Temos, também, a possibilidade de usar de contas no exterior que permitem a obtenção de cartões de débito e crédito. Neste caso o câmbio é comercial, com IOF de 1,1% e cobrança de spread. Pode ser a opção mais barata e segura, mas exige planejamento e boa pesquisa das alternativas oferecidas pelo mercado. Além disso, o viajante deve considerar o destino da viagem porque cartões são aceitos sem problemas na Europa e nos Estados Unidos, mas em outros locais pode não haver tanta facilidade. Um dos melhores destinos para o brasileiro hoje é a Argentina, além de bons passeios, um real está valendo 45,61 pesos. Organize-se e boa viagem.