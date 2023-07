Investidores demonstram otimismo com notícias boas na economia, mas calma sempre é necessária

As últimas notícias sobre a economia têm sido boas. Houve deflação em junho de 0,08% e a tendência é de fechar o ano abaixo do teto da meta de 4,75%. Há sinais de crescimento do PIB acima de 2% e consenso de que a taxa de juros comesse a cair em agosto. Alguns analistas falam que a Selic deve fechar o ano em 12%.

No entanto, mal as nuvens começaram a se dissipar e os gurus de plantão já estão fazendo projeções superotimistas para a ações, derivativos e criptos. A despeito do Ibovespa estar com bom desempenho, com ganhos de 9% em junho, acumulado de 12,3% no ano e acima de 22% em 12 meses, não dá para dizer que tudo está resolvido. Há apostas na web de que a Bolsa atinja 150 mil pontos. Cuidado! Players mais sérios do mercado tem com alvo para este ano ganhos entre 15% e 22%, assim o Ibovespa teria um teto em torno de 130 mil pontos.

Mesmo com a perspectiva de ganhos, particularmente o investidor iniciante em ações, deve entender que entrar no jogo agora já vai encontrar preços mais altos e os ganhos não serão tão fortes. Por outro lado, as promessas de ganhos maiores em mercados de maior risco como as criptomoedas são, também, superestimadas. O desempenho do primeiro semestre deste ano foi muito bom, com alta do bitcoin de 86%, mas para o segundo semestre há muitas incertezas, a moeda estacionou em US$ 30 mil.

Como sempre, no mundo virtual há um grupo de mágicos das finanças dando tiros para todos os lados e dizendo que possuem segredos a serem relevados somente por aqueles que se dispuserem a pagar por essas dicas. Cuidado novamente! Não há almoço grátis. Vale lembrar da época da Corrida do Ouro na Califórnia, entre 1848 e 1855, em que muitos foram a busca de riquezas. Quem ganhou dinheiro mesmo foram os vendedores de pás, picaretas, peneiras e outros equipamentos de mineração. Afirmação pode ser exagerada porque alguns tiveram sucesso. Embora a maioria que buscava ouro não o encontrou, mas precisou de ferramentas para realizar a mineração.

Otimismo tem tomado conta dos investidores da bolsa brasileira nas últimas semanas Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Algo semelhante ocorre em momentos como o que começamos a viver. Haverá muitos chamados para que corramos na direção do pote de ouro no fim do arco-íris, mas provavelmente quem ganhará mesmo com isso serão os influencers financeiros, agentes, analistas e outros participantes da indústria financeira que irão oferecer produtos e operações com certeza de ganhos, cobrando muitas taxas, comissões, consultoria e ganhando muito dinheiro com publicidade e parcerias.

Continua após a publicidade

Ao tomar decisões financeiras, é fundamental realizar pesquisa adequada, buscar fontes confiáveis de informação e consultar profissionais qualificados para obter orientação às suas circunstâncias individuais.