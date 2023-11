Final de ano é época de relembrar: doar faz bem!

Final do ano está chegando, festas, férias, momento de fazer um balanço e, também, de doar. O ato de doar faz parte de nossa vida financeira, tal como ganhar, consumir, poupar, investir. E deve fazer parte da educação financeira dos nossos filhos, mostrando assim que tanto quanto ganhar dinheiro de maneira ética, nossos gastos devem ser úteis e com responsabilidade.

Além de ser um ato de responsabilidade social, é algo profundamente humano que manifesta nossa capacidade de empatia e altruísmo, envolvendo valores morais, como justiça social, igualdade e compaixão.

A caridade é considerada uma virtude em muitas tradições étnicas e religiosas. Essa expressão de generosidade e solidariedade para com o outro faz parte de todas as religiões, além de filosofias éticas, como o utilitarismo e o humanismo secular, desempenhando papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa.

Uma das mais importante e belas encíclicas que temos no catolicismo é “Deus Caritas Est”, escrita pelo papa Bento XVI em 2005, que é traduzida como “Deus é Amor”, assim nos mostrando o profundo significado da caridade. Doar traz um sentimento de realização e alguns estudos apontam que faz subir o grau de bem-estar emocional.

Warren Buffett anunciou em 2006 que doaria a maior parte da fortuna Foto: Nati Harnik / AP

No Brasil há incentivo fiscal para quem doa recursos para fundos e projetos sociais cadastrados junto ao governo federal ao longo do ano, aquelas pessoas físicas que declaram no modelo completo podem abater até 6% do imposto de renda devido. Além do incentivo fiscal é uma maneira de ter a garantia de que o dinheiro doado terá um destino legítimo. Um bom exemplo é um Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD) da Prefeitura de São Paulo. Basta acessar o site fumcad.prefeitura.sp.gov.br. que se obtém a relação das entidades e projetos cadastrados.

Interessante, também, é notar que constantemente somos atraídos para conhecer a lista das pessoas mais ricas do mundo. A Forbes acompanha os bilionários mundiais desde 1987. No início deste ano estavam na lista 2.640 pessoas. Na atualização de novembro, os 10 mais ricos do mundo valem US$ 1,32 trilhão, mas isso é quase US$ 50 bilhões a menos do que o valor de um mês atrás.

O que muitos não sabem, porém, é que essas pessoas extremamente ricas fazem doações bilionárias para filantropia e caridade. Um exemplo é Warren Buffett, que em 2006 anunciou que doaria a maior parte de sua fortuna – hoje, o total doado por ele chega a US$ 51 bilhões. Outro, é Bill Gates e sua ex-mulher Melinda, com US$ 59 bilhões. Doar faz bem tanto a quem recebe quanto a quem doa.