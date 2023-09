Educação segue como o melhor investimento do mundo

A preocupação com o futuro é uma constante de nossas vidas. O nosso próprio futuro e de nossa família. Assim, tratar de dar uma boa educação aos filhos é uma constante das famílias. Garantir que nossos filhos tenham oportunidades e recursos para que possam enfrentar os desafios do mundo e possam alcançar os seus objetivos, assim tendo sucesso na vida.

Por outro lado, garantir uma boa educação custa! Muitas pessoas acreditam que o único item a ser considerado é a mensalidade escolar, mas temos que contar com outros gastos, como lista de materiais, alimentação, transporte, uniforme e outros gastos extraclasse. Mesmo no caso de alunos que tenham acesso ao ensino público há gastos importantes a serem considerados.

Mas é o ensino superior que traz grandes desafios financeiros e nos faz lembrar da canção O Pequeno Burguês, de Martinho da Vila, que diz: “Felicidade! Passei no vestibular, mas a faculdade é particular”. Assim, investir na educação é algo essencial e para isso é fundamental um planejamento financeiro com esse objetivo.

Busque estabelecer quanto vai custar e em quanto tempo os recursos deverão estar à disposição para a faculdade. Há várias formas de investimento dedicado ao longo prazo. Desde a criação de uma carteira própria de risco baixo, aplicação em fundos, fundos de previdência privada.

Poupar para o futuro dos filhos é o melhor investimento a ser feito Foto: Daniel Teixeira / Estadão

Recentemente, o Tesouro Direto lançou um título dedicado ao planejamento da educação dos filhos, o Tesouro Educa+. Com este título, você acumula recursos durante certo período e quando chegar a época desejada serão recebidos mensalmente os frutos do investimento por cinco anos – o prazo médio dos cursos de graduação. O investimento é o de menor risco do mercado, muito fácil e pode ser iniciado com R$ 30 por mês. Quanto antes você começar, maior será o benefício.

A simulação de uma criança recém-nascida, prevendo-se aos 18 anos de idade a entrada na faculdade, com previsão de mensalidade de R$ 5 mil, com investimento inicial de R$ 1 mil, o resultado é que deve ser aplicado mensalmente perto de R$ 760. Claro que não há pagamentos de juros ao longo do período de contribuição, mas somente recebimento mensal a partir da data indicada.

Outra novidade é que o Tesouro Nacional e a B3 lançaram nesta semana o Tesouro Educa+ Premiado, com o objetivo de incentivar esse investimento. Quem aplicar poderá concorrer a prêmios de até R$ 500 mil nos próximos três meses. Não há dúvida, o melhor investimento do mundo é a educação.