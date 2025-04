A ‘guerra fria verde’: corrida global por minerais críticos está intensa

O que se vê hoje é falta de estratégia de nossa parte. Temos permitido a venda de ativos minerais a grupos estrangeiros sem debate e sem diretrizes que preserve o nosso interesse. Não se trata de um discurso nacionalista, o governo brasileiro tem tomado algumas ações, mas precisamos agir com mais firmeza, foco e urgência. Houve a publicação do “Guia para o Investidor Estrangeiro em Minerais Críticos para a Transição Energética no Brasil”, que fornece orientações aos investidores, enfatizando a necessidade de alinhamento com as regulamentações nacionais e práticas responsáveis. Além de ações do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

No entanto, ainda mantemos o inconveniente ciclo de exportação de matéria-prima e importação de bens com alto valor agregado, deixando de aproveitar a oportunidade histórica de romper com essa lógica. É urgente que tenhamos uma política nacional para minerais críticos que estabeleça prioridades claras e que preserve os biomas sensíveis. Agir com coragem e visão é o que nos garantirá um lugar de liderança no mundo que está por vir. Não precisamos de armas para dominar um país – basta explorá-lo no silêncio de seu subsolo.