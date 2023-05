Independência na aposentadoria é uma questão de grau de bem-estar

Uma busca constante de todos é a nossa liberdade financeira. Poder viver como desejar sem se preocupar com o pagamento das despesas do dia a dia e ainda poder fazer as outras coisas, como viagens, compras de presentes etc. Enfim, gozar da vida como desejamos e planejamos. Claramente essa medida não é única para todos. A pessoa pode ter um carro velho, pode viver numa casa pequena, mas, se está de acordo com o que havia planejado e se o dinheiro guardado é suficiente para manter esse padrão de vida, ela chegou lá. Não é uma questão de riqueza, é uma questão de grau de bem-estar.

Essa é uma perspectiva importante principalmente para quem está preocupado com a aposentadoria. No entanto, há um potencial erro no pensamento das pessoas em relação à construção da liberdade financeira na aposentadoria. De maneira geral as pessoas pensam somente em acumular recursos, mas a parte importante mesmo é ter renda. É como água, nós não podemos viver sem ela.

Obviamente a acumulação de riqueza é necessária, mas somente isso não basta. Ter um estoque de recursos que são finitos ou que percam valor não traz independência. A conquista de liberdade financeira na aposentadoria é ter renda. Dito de outra forma, ter um fluxo de caixa confiável que permita pagar as contas e viver bem.

O que temos de buscar é garantir que o volume de recursos acumulados traga uma renda passiva que nos permita ter a vida que planejamos como aposentados. Colocar o dinheiro para trabalhar para você.

Velhice tranquila no aspecto financeiro pode ser garantida muito antes Foto: Pixabay

Muitas pessoas medem o seu sucesso financeiro considerando os saldos dos investimentos e as taxas de retorno obtidas, mas não avaliam se esse dinheiro está cumprindo o seu objetivo, que é gerar a renda desejada quando for necessária. Ter grande volume de dinheiro acumulado pode trazer a sensação de segurança financeira, mas não necessariamente permite a liberdade financeira.

O quanto antes a pessoa começar a organizar-se para a aposentadoria é melhor, e tudo deve começar com uma pergunta: “Como eu quero viver quando estiver nessa fase?”. Com a resposta a essa questão, é possível calcular quanto será preciso juntar para realizar seu plano e como investir de forma a gerar a renda desejada.

A fonte de renda passiva é aquela em que você não precisa fazer nada para gerá-la, pode incluir benefícios da aposentadoria, juros de aplicações, previdência privada, Tesouro A+, pensões, royalties, aluguéis de imóveis, dividendos de ações, proventos de Fundos Imobiliários.

Uma boa pergunta para testar se você está no caminho certo é “Quanta renda eu tenho agora que não preciso trabalhar para receber?”. Construa a sua carteira de investimento com esse perfil. De resto: aproveite essa fase de sua vida sem as preocupações em trabalhar para viver.