Investimento deve equilibrar riscos e prazos dos ativos

Em finanças, sempre repetimos que, quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Esse é o pilar básico da teoria financeira. Assim, admitindo que o investidor é racional, isso quer dizer que sempre optamos pelo maior retorno dado o grau de risco ou pelo menor risco dado o nível de retorno. Com essa base, podemos construir a nossa carteira de investimentos. Combinando ativos com graus de risco diferentes, com o objetivo de obtenção de um retorno médio que permita atingirmos os nossos objetivos financeiros.

Mas, para diversificar efetivamente a carteira, temos de considerar ainda os prazos de vencimento dos títulos, que permitirão não somente controlar o grau de risco desejado, como também a liquidez do fluxo de caixa que atenda às nossas necessidades. Em tese, essa perspectiva funciona bem, mas as condições econômicas afetam os mercados, e os resultados não são necessariamente os esperados.

O professor William Eid Jr., da FGV, realizou uma análise com 1.306 fundos de renda fixa da base da Economatica, avaliando seu retorno no período compreendido entre 31/12/2019 e 24/03/2023, período que engloba a crise trazida pela pandemia e a guerra na Ucrânia. Na amostra, os fundos de menor risco são os classificados como soberanos, seguidos pelos de grau de investimento e, finalmente, de crédito livre. Dentro de cada uma dessas categorias, os de alta duração (prazo mais longo) apresentam maior risco, seguidos pelos de média duração e os de baixa duração.

A primeira observação é que o retorno dos fundos não acompanhou a tese de que maior o risco, maior o retorno esperado. Os fundos de alta duração crédito livre e grau de investimento, com maior risco entre os avaliados, foram os que apresentaram o pior desempenho – retornos negativos de 19,2% e 13,7%, respectivamente. Os fundos com o maior retorno nesse período foram os soberanos de longa duração, com retorno de 28,1%, em linha com a teoria na questão de risco do prazo, sendo ainda a única classe que superou o CDI do período, de 24,2%.

É errado achar que comprar uma única ação é investir Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Alguém pode perguntar: e se eu comprar uma única ação de muito risco, o retorno não compensa? Se a sua bola de cristal estivesse funcionando perfeitamente em 2022, você teria aplicado todo o seu dinheiro nas ações da Adaro Minerals Indonesia e teria obtido ganho de 1.600%. No Brasil, teria investido nas ações da Cielo, obtendo retorno de 140,4%, ao passo que o Ibovespa cresceu 4,7% no ano passado. É errado achar que comprar uma única ação é investir. Isso não é investir, é apostar. Como qualquer aposta, pode trazer altos ganhos, mas também você pode perder todo dinheiro apostado. A despeito dos resultados deste período, sempre é recomendado diversificar os investimentos, equilibrando os graus de riscos e prazos dos ativos.