Quais são os caminhos para investir em inteligência artificial?

O assunto do momento é a inteligência artificial (IA) e como essa tecnologia está transformando as nossas vidas. A IBM define a IA como a simulação de processos de inteligência humana por meio do uso de sistemas de computadores e softwares. O grande interesse público começou quando a OpenAI lançou o ChatGPT em novembro de 2022. Hoje, temos um ritmo incomparável de descobertas de IA, com novos programas, modelos e produtos.

Os programas mais populares são o ChatGPT, o novo Bing, Chatsonic, Notion AI, YouChat, LaMDA, entre outros. A nova geração de empresas e profissionais de sucesso será aquela que souber utilizar com maior eficiência a ferramenta.

Assim, deveremos olhar para investimentos nesse segmento. O investidor pode comprar ações, cotas de fundos ou participações em empresas dedicadas a IA ou investir em negócios que se beneficiem da tecnologia. Nos investimentos, sempre ocorrem modismos, mas investir em IA não é apenas uma tendência, mas um negócio que veio para ficar.

Segundo dados da IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide, os investimentos globais em tecnologia de inteligência artificial, incluindo gastos em software, hardware e serviços para sistemas baseados em IA, alcançaram quase US$ 118 bilhões em 2022 e deverão ultrapassar US$ 300 bilhões em 2026.

Investimento em empresas de inteligência artificial pode trazer bons resultados Foto: Damir Sagoli / Reuters

No entanto, o investidor deve considerar que essa aposta tem um grau de risco mais elevado. Um começo para os interessados é comprar ações de empresas conhecidas como Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia, C3.ai e a Alphabet, controladora do Google, gigantes de mercado que apostam alto em IA.

Alternativa de menor risco é colocar dinheiro em fundos dedicados ao tema, os ETFs. Segundo a <CF742>Forbes</CF>, hoje nos EUA há 17 ETFs cujo foco é IA e que estão com ganhos superiores aos do S&P 500. Na B3, podemos investir no iShares Robotics & Artificial Intellig Multisector ETF, índice que acompanha o desempenho de empresas de mercados desenvolvidos e emergentes que poderiam se beneficiar do crescimento e inovação de longo prazo em tecnologias de robótica e inteligência artificial.

O investidor com muito apetite a risco pode também investir em empresas de private equity ou diretamente em startups, mas isso é para quem pode se dar ao luxo de colocar em risco todo o investimento. Além disso, deve ser considerado que investimentos diretos exigem um prazo longo. Sobre isso, vale uma frase de Warren Buffett: “Se você não se sentir à vontade possuindo uma ação por dez anos, nem pense em possuí-la por dez minutos”.