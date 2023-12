Preços das ações em janeiro tendem a dar rentabilidade superior à média dos outros meses?

O mundo dos investimentos tem uma série de místicas, axiomas e até crenças que atraem muito o interesse das pessoas. Nem sempre as “afirmações” sobre o mercado são respaldadas por dados e sobrevivem a estudos acadêmicos. Embora alguns sejam explorados há décadas por pesquisadores do mais alto nível. Mas continuam a povoar o imaginário dos investidores e, vez ou outra, aparecem como “dicas” de investimentos. As anomalias de mercado são interessantes de serem observadas porque são ocorrências que fogem a padrões ou pressupostos normais da teoria financeira.

Uma das anomalias mais estudadas é o “Efeito Janeiro”, que diz que os preços das ações em janeiro tendem a dar uma rentabilidade superior à média de todos os outros meses do ano. Contrariando a tese de que os movimentos do mercado são eficientes e aleatórios. Daí a ideia de que janeiro costuma ser um bom mês para investir.

O banqueiro Sidney Wachtel, em 1942, foi o primeiro a observar essa anomalia. Mas somente nas décadas de 1970 e 1980 o tema ganhou importância. Em recente artigo publicado por Duncan Lamont, da Schroders Capital, é apresentada uma análise mostrando que em 85 dos últimos 130 anos o mercado de ações dos EUA subiu em janeiro. Esse período foi positivo em 71% das vezes no Reino Unido, 74% no Japão e 78% na Austrália. A despeito dessa observação recorrente, o que se tem debatido é sobre a consistência e a explicação teórica por trás do “Efeito de Janeiro”.

Alguns defendem que isso se deve a questões fiscais, mas as regras tributárias variam de país para país. Outra explicação é mais popular, a denominada “vitrine”, que tem como base a ideia de que à medida que o final do ano está se aproximando os investidores institucionais ajustam suas carteiras, o que faria os preços de dezembro caírem, com recuperação em janeiro. Existem outras teorias que buscam explicar a anomalia.

Em vez de acreditar em esquemas de enriquecimento rápido, os investidores devem investir de forma disciplinada e sistemática Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Mas, se ela existe, vamos ganhar dinheiro com isso? Não é bem assim. Se fosse verdade, todos os investidores fariam aplicações em dezembro e, assim, os preços de janeiro cairiam e o fenômeno acabaria. Talvez começando nova anomalia em dezembro.

Isso, porém, não acontece na prática, sugerindo que pode não ser um dinheiro fácil que a análise anterior retratou. Além do que essas estatísticas refletem ocorrências de décadas passadas, e nos últimos anos esse efeito não tem sido observado nos principais mercados. É fácil sermos enganados pelas estatísticas e vendedores astutos pintarem um quadro convincente com muitos ganhos. Em vez de acreditar em esquemas de enriquecimento rápido, os investidores devem investir de forma disciplinada e sistemática.