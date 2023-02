Maré para a renda variável está muito ruim, mas a renda fixa dá bons retornos

Esta semana foi de tirar o fôlego do investidor em Bolsa. Mas não somente aqui no nosso quintal. Os mercados globais estão em modo vendedor. Os balanços das grandes empresas digitais, como Apple, Amazon e Alphabet (Google) foram decepcionantes. Os juros no mercado norte-americano subiram mais uma vez, mas mantendo um ritmo mais desacelerado.

O Ibovespa futuro está no vermelho. Na quinta-feira passada as ações da Vale e da Petrobras tiveram queda de 4,6%; e as da Americanas, de 20%. Pelo lado da política monetária, a taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano e o Comitê de Política Monetário em seu comunicado aponta que “acompanhará com especial atenção os desenvolvimentos futuros da política fiscal e, em particular, seus efeitos nos preços de ativos e expectativas de inflação”. Mas, ao mesmo tempo que a maré para a renda variável está muito ruim, a renda fixa dá bons retornos.

O Tesouro Direto disponibilizou o RendA+, título da série NTN-B que oferece taxa de juros mais a variação do IPCA do período. Foto: Fabio Motta/Estadão Foto: Fabio Motta/Estadão

Os títulos do Tesouro Direto estão sendo oferecidos com taxas acima de 13% ao ano para os papéis prefixados, com uma inflação prevista de 5,74% para 2023. As ofertas para os títulos pós-fixados estão com a taxa fixa entre 6,37% ao ano (vencimento 2029) e 6,57% ao ano (2045), mais a variação do IPCA do período.

Algo novo é que desde 30 de janeiro passado o Tesouro Direto colocou mais um programa à disposição do mercado, o Tesouro RendA+, uma opção de renda adicional na aposentadoria. Da mesma forma que em outros produtos dedicados à previdência, neste título deve ser observado um período de acumulação no qual o investidor não recebe nenhum pagamento de juros. Ao aplicar, a pessoa escolhe uma data de aposentadoria e garante renda por 20 anos após esse vencimento.

O Tesouro RendA+ é um título da série NTN-B que são os papéis que oferecem uma taxa de juros mais a variação do IPCA do período. Os prazos de vencimento são entre 2030 e 2065. Assim, quem comprar um título com vencimento para 2050, a partir desta data, irá receber rendimentos mensais até 2070. Esse investimento traz algumas vantagens interessantes, a primeira delas é a simplicidade do investimento.

Em relação aos produtos de previdência privada, há diferenças substanciais. Nos planos de previdência há benefícios fiscais. No RendA+ a tributação é a mesma de toda a renda fixa, até seis meses 22,5% e após dois anos cai para 15,0%. No RendA+ não é cobrada taxa de administração, somente a custódia, que pode chegar a zero. Assim, os custos desses títulos compensam a perda de benefícios tributários que ocorrem nos planos de previdência. O site do Tesouro Direto permite fazer simulações para o interessado poder verificar qual a contribuição necessária para obter o nível de renda desejado. Mais uma opção de renda fixa simples e fácil para complementar renda.