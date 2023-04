Momento econômico coloca investidor entre a cruz e a espada

Quem nunca esteve numa situação em que a decisão é difícil? Aceitar a cruz ou optar pela espada. Situações em que, qualquer que seja a opção, o resultado pode não ser bom ou não ser ético. A busca é encontrar a alternativa que leve ao menor dano e/ou maior grau bem-estar. Mas não há uma fórmula mágica que nos diga qual é esse caminho. Atualmente, o Brasil e o mundo vivem situação semelhante e que coloca a todos nessa posição de ter de decidir entre caminhos difíceis.

No momento, a discussão é entre manter o combate à inflação ou buscar crescimento. Combater a inflação significa usar dos instrumentos de política monetária para reduzir a liquidez dos mercados. Em outros termos, aumentar juros para reduzir o volume de dinheiro no mercado e, assim, tirar o oxigênio da inflação. Crescimento ocorre com investimentos, mas para isso precisa haver oferta de crédito e com juros baixos para animar empresas e pessoas físicas a tomar dinheiro emprestado. Esse dilema ocorre em termos de momento e intensidade. Qual o momento adequado para agir? Qual a intensidade de aumento ou redução de juros?

No ambiente internacional aparentemente o caminho é continuar o aumento de juros, a frase usada é que se deve “finalizar o serviço”, mantendo o ônus de garantir o aperto monetário. A tendência é de que três dos quatro principais bancos centrais do mundo aumentem as taxas de juros, a despeito das advertências sobre os riscos trazidos pela quebra de bancos. Outro alerta veio do FMI, que nesta semana reduziu as expectativas de crescimento mundial apontando a elevação do PIB para 2,8% em 2023, embora nos últimos dias os mercados internacionais tenham se mostrado mais otimistas.

Banco Central tem mantido a taxa de juros em 13,75% ao ano, nível considerado elevado Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No Brasil a pergunta é sobre quando a Selic vai cair. O embate entre o presidente Lula e o Banco Central continua. A despeito das boas notícias sobre a inflação com reação positiva da Bolsa e queda do dólar, o presidente do BC jogou água no chope e disse que alguns dados favoráveis não permitem agir imediatamente, o tratamento deve ser mantido, comparando a dosagem de antibiótico que não pode ser interrompida no meio. Essa questão é muito importante para o investidor. As carteiras são balanceadas conforme as perspectivas de retorno frente ao risco dos ativos.

Hoje, no mercado, a renda fixa está proporcionando bons rendimentos devido a Selic ser mantida nas alturas. Mas o investidor deve ficar atento e buscar manter o equilíbrio entre risco e retorno dos seus investimentos. Assim, mudando de posição para títulos de maior risco conforme a queda da taxa de juros. Mas isso não quer dizer para transformar esse rebalanceamento em uma porta giratória, ao sabor dos ventos. Mudando de posição a cada momento. Sempre deve ser mantida uma estratégia com diversificação da carteira.