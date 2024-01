O que impede você de ficar rico?

A lista da Forbes com os mais ricos do mundo de 2023 não trouxe surpresas. Apesar de todos os problemas do ano passado, a fortuna dos bilionários aumentou. As dez pessoas mais ricas concentram uma riqueza de US$ 1,46 trilhão, algo como R$ 7 trilhões, um aumento de US$ 291,2 bilhões em relação ao começo do ano.

O homem mais rico do planeta é Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, que tem uma fortuna de US$ 251,6 bilhões. Os extremamente ricos fazem com que muitas pessoas irracionalmente se sintam “pobres”. A exposição a essas notícias, principalmente nas mídias sociais, destacando a riqueza e o estilo de vida luxuoso de indivíduos extremamente ricos, pode criar uma percepção distorcida da realidade financeira das pessoas. Isso pode fazer com que subestimem suas próprias conquistas e se sintam inadequadas na comparação.

Esse tipo de comportamento está sendo muito estudado recentemente e revela um problema psicológico interessante denominado “dismorfia financeira”, que partilha muitas semelhanças com o Transtorno Dismórfico Corporal (TDC). Refere-se à preocupação excessiva e distorcida em relação à situação financeira pessoal, independentemente da realidade objetiva dessa situação.

Envolve a preocupação constante com dívidas, gastos, investimentos ou outros aspectos financeiros, mesmo quando essas preocupações não são justificadas pelas circunstâncias reais. Trata-se de uma luta psicológica que afeta o bem-estar financeiro dos indivíduos. Essa visão distorcida sobre o dinheiro leva as pessoas a tomarem decisões erradas. São crenças conhecidas como “scripts do dinheiro”, enraizadas no subconsciente em experiências de infância.

Não se preocupe em comparar sua riqueza com a de Elon Musk, e sim em construir seu próprio patrimônio Foto: Haiyun Jiang/The New York Times

Nossos comportamentos financeiros são largamente influenciados por estes scripts, incluindo pensamentos como “sou pobre”, “sou rico”, “tenho o suficiente” ou “não tenho o suficiente”. Uma forma de dismorfia financeira ocorre quando os indivíduos sentem que não possuem fundos suficientes devido a traumas precoces relacionados ao dinheiro ou a falsas crenças aprendidas. Essa ilusão financeira pode trazer consequências graves para as decisões econômicas de um indivíduo e, até mesmo, para o seu bem-estar psicológico geral. Pode levar à perda de oportunidades, grandes erros financeiros e perdas de longo prazo, mesmo para alguém que seja rico. Se alguém está experimentando sentimentos de preocupação ou ansiedade excessiva relacionados à sua situação financeira, pode ser útil procurar orientação profissional, como aconselhamento financeiro ou apoio psicológico, para ajudar a gerenciar esses sentimentos e tomar decisões financeiras saudáveis.