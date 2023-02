As possibilidades de uso de IA, como do ChatGPT, são ilimitadas

Algo que está mexendo com todos é o ChatGPT. Só se fala nisso e com toda a razão. O aplicativo que responde sobre tudo em qualquer idioma conquistou mais de um 1 milhão de usuários em cinco dias.

Muitos ficaram maravilhados com os recursos de linguagem aparentemente natural do chatbot, não apenas pela boa compreensão de perguntas, mas também pelas respostas como se fossem humanas. Em essência, os usuários sentem como se estivessem conversando com um ser humano real.

A ferramenta pode escrever contos, poesias, responder sobre cálculos matemáticos, fazer traduções, letras de músicas e mais uma infinidade de coisas.

GPT significa Generative Pretrained Transformer, que, segundo o próprio aplicativo, trata-se de um tipo de linguagem treinada previamente em uma grande quantidade de textos retirados da internet. Ele processa informações e as transforma em linguagem natural.

ChatGPT responde sobre tudo em qualquer idioma e conquistou mais de um 1 milhão de usuários em cinco dias Foto: Florence Lo/Reuters

O aplicativo vai revolucionar várias atividades, funções, empregos e negócios. No mundo das finanças, os seus impactos serão enormes porque trarão novas oportunidades de investimentos, alfabetização financeira, na indústria de serviços financeiros e no auxílio nos nossos investimentos.

Como alguns analistas haviam previsto, a grande mudança trazida pela inteligência artificial (IA) não vai ocorrer no seu uso pelos bancos, mas quando os clientes começarem a usá-la. Várias tarefas tediosas deixarão de ser feitas pelas pessoas e passaram a ser realizadas por robôs. Os chamados “bots” dos clientes irão negociar com os bots das intuições financeiras para obtenção do melhor produto possível.

Várias transações financeiras passaram a ser feitas por esse tipo de aplicativo. Além de descomplicar termos financeiros, realizar cálculos, preparar o orçamento familiar, ajudar a buscar economias, planejar a aposentadoria, além de evitar o pagamento multas, melhorar o crédito e outras tantas atividades que podem ser realizadas pela IA.

As possibilidades de aplicações são ilimitadas. Já pensou um robô advogado discutindo uma multa de trânsito em seu nome? Negociando a sua TV a cabo? Pagando uma conta esquecida para evitar multas? Por outro lado, o ChatGPT assusta porque temos de apreender a utilizá-lo bem e para o bem. A humanidade já assistiu a muitas inovações revolucionárias que foram criadas com a intenção de permitir a nossa evolução como seres humanos, mas trouxe muita coisa ruim. Vamos confiar que a nossa inteligência natural seja maior que a artificial.