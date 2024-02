Pump and Dump: brincadeira de criança? Entenda o que é a prática de manipulação do mercado

Muita gente atraída pela subida expressiva do preço do ativo começa a comprar, enquanto quem espalhou a falsa notícia vende e realiza lucro. Uma prática ilegal que pode levar à prisão e multas. Mas esse golpe ganha novos contornos com a presença dos finfluencers, influenciadores digitais que produzem conteúdo sobre investimentos. Essas pessoas com muitos seguidores têm uma grande facilidade para realização de pump and dump e podem provocar prejuízos enormes.

As autoridades fiscalizadoras ao redor do mundo estão atentas à situação. Estudo recente do CFA Institute denominado “O apelo dos finfluencers: Investindo na era das redes sociais” revela que a falta de educação financeira, a preferência pela obtenção de informações por meio de plataformas digitais e pouco acesso a consultores financeiros regulamentados levam a geração Z a consumir conteúdo dos finfluencers.

O estudo apresenta as principais características do que é gerado por influenciadores por meio da análise de redes como TikTok, YouTube e Instagram, nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Holanda. De acordo com o estudo, 36% dos conteúdos incluíam publicidade de produtos de investimento. Enquanto 32% fizeram recomendações de investimento. Por fim, 27% incluíam links de campanhas de marketing associadas a produtos de investimento. De acordo com estudo da B3 (2020), 73% dos investidores obtêm informações sobre investimentos na internet, e 60% o fazem por meio de influenciadores digitais, dado semelhante a diversos estudos internacionais.