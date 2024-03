Seria a taxação dos super-ricos a solução para a fome?

Segundo dados do Relatório da FAO/ONU de 2023, cerca de 29,6% da população mundial – 2,4 bilhões de pessoas – sofria de insegurança alimentar moderada ou severa em 2022, e, desses, cerca de 900 milhões sofriam de grave insegurança alimentar.

De 2021 a 2022, foram registrados progressos na redução da fome na Ásia e na América Latina, mas continuou aumentando na Ásia Ocidental, no Caribe e em todas as sub-regiões da África. Segundo o mesmo relatório, em 2021 o custo médio de uma dieta saudável ao redor do mundo era de US$ 3,66 por pessoa ao dia, ajustado pela paridade do poder de compra. Segundo o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM), a fome global tem sido chamada de o problema mais solucionável do mundo.

A pergunta que importa é: quanto custa tirar uma pessoa da fome? Segundo o PAM, uma refeição que salva vidas custa US$ 0,43. Claro que esse é um custo para a pessoa não morrer de fome. Assim, para salvar o grupo de 50 milhões de pessoas famintas no mundo, hoje, seriam necessários US$ 40 bilhões por ano, até 2030.