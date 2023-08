Tecnologia pode ser remédio para economia driblar os juros altos

Aparentemente, a Dinamarca encontrou os remédios mais eficazes para os juros altos, o Ozempic, o Wegovy e o Rybelsus. A crescente demanda desses produtos nos EUA e no restante do mundo está alterando a economia do país nórdico. A Novo Nordisk, fabricante desses dois produtos, é uma empresa global de saúde e líder no mercado mundial de diabetes, mas também atuante no tratamento de hemofilia, terapia com hormônio de crescimento, reposição hormonal e obesidade.

Os resultados financeiros da empresa estão sendo impulsionados pelas vendas de alguns dos medicamentos muito conhecidos pelo combate à obesidade. No último trimestre, as vendas de Ozempic e Rybelsus aumentaram 59% e 90% ano a ano, respectivamente. O resultado é que o valor de mercado da Nordisk subiu para US$ 423 bilhões, assim superando o PIB da Dinamarca, que está em US$ 406 bilhões.

Esse excelente desempenho da empresa afetou a economia dinamarquesa de tal forma que o seu Banco Central teve de baixar a taxa de juros. A situação ocorreu porque o volume de vendas trouxe grande entrada de dólares no mercado local, o que provocou o aumento do valor da coroa dinamarquesa frente ao euro. Como a moeda local está atrelada ao euro, o Banco Central do país ajustou a taxa de juros para manter a estabilidade do valor de sua moeda. Segundo o Wall Street Journal, além do aumento das receitas de exportação, a Nordisk tem provocado aumento da oferta de emprego. Da mesma forma, a taxa de juros mais baixa aquece o mercado imobiliário no restante da Europa.

A lição clara que pode ser tirada desse episódio é que o avanço tecnológico de um país desempenha um papel significativo como motor propulsor de crescimento e desenvolvimento. Investir em tecnologia é imprescindível para aumentar a produtividade, eficiência e competitividade das empresas, setores e da economia no geral.

Ozempic é uma das novas tecnologias em saúde que tem ajudado a empresa dinamarquesa Novo Nordisk a crescer Foto: Ryan David Brown/The New York Times

O avanço tecnológico pode impactar positivamente o desenvolvimento de um país pelas inovações trazidas, a geração de empregos, atração de investimentos, melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento de setores estratégicos, como energia renovável, manufatura avançada e biotecnologia.

Continua após a publicidade

A geração e implementação bem-sucedida de novas tecnologias requer investimentos em educação, pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura, um ambiente de negócios favorável e de políticas públicas bem estruturadas. Infelizmente, o baixo nível de investimentos e recursos dedicados à pesquisa compromete a capacidade brasileira de buscar avanços tecnológicos que permitam o nosso desenvolvimento.