Relação de países baratos para visitar até anima, mas o único problema é que ganhamos em reais

Quem não gosta de fazer viagens de turismo? Para muitas pessoas, viajar é a melhor coisa do mundo. Conhecer novos lugares e culturas, visitar familiares ou amigos que moram em outros países. Sair da rotina do trabalho, poder relaxar e se divertir é o sonho de muitos. Estamos na primavera, uma época do ano em que muitos devem estar finalizando a organização da viagem de verão.

Uma pesquisa no início deste ano, da empresa de pesquisas de mercado e consumo Hibou, mostrou que 53% dos brasileiros pretendem viajar em 2023; 19% ainda estão indecisos; 21% sentem vontade de viajar, mas não podem e 8% não querem e nem pretendem sair de casa.

Os destinos nacionais são os mais procurados, mas nos destinos internacionais a Europa é o que desperta maior interesse. Embora a pesquisa traga que a grande preocupação é com a situação financeira. Viajar, principalmente para o exterior, representa um grande gasto, mas, mesmo assim, muitas famílias consideram que os benefícios superam os custos.

País sem litoral no sudeste da Ásia, Laos tem mais de 4 mil ilhas Foto: Phoonsab Thevongsa/Reuters

Algumas dicas ajudam muito a tornar esse sonho realidade. O primeiro passo é preparar o seu plano financeiro e obter economias que sejam dedicadas a esse objetivo. Importante, também, é organizar a viagem incluindo todos os custos das passagens, hotéis, passeios, transporte, compras e até gorjetas.

Além disso, existem diversas maneiras de economizar durante a viagem, como utilizar milhas acumuladas em programas de fidelidade ou utilizar aplicativos de comparação de preços de passagens e hospedagem.

Alguns aplicativos comparam, além dos preços de hotéis e passagens, alternativas para os passeios e até dos restaurantes. Organize-se, também, em relação às formas de pagamento entre cartões de crédito e de débito em moeda estrangeira, compre uma parte de moeda em espécie e não esqueça o seguro-viagem.

Continua após a publicidade

A Kiplinger publicou recentemente um levantamento dos 10 países mais baratos para visitar. Em 10.º lugar está a Grécia, com um custo médio diário de US$ 131 e as refeições na média saem por US$ 34. Na sequência, entre a nona e a terceira posição, encontram-se Portugal, República Dominicana, México, Costa Rica, Hungria, Tailândia e Indonésia.

Na segunda posição do ranking está a Turquia, com um custo médio diário de US$ 23, custo médio da acomodação de US$ 13 e as refeições em média saem por US$ 7.

Em primeiro lugar está o Laos, um país sem litoral no sudeste da Ásia, mas que tem mais de 4 mil ilhas. O gasto médio com acomodação é de US$ 8; as refeições, US$ 5, e o custo médio diário é de US$ 15. Uma relação de locais interessantes para visitar e baratos até animam, mas o único problema é que ganhamos em reais — aí não fica tão barato assim.