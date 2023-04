Arcabouço fiscal é a banda diagonal endógena de Fernando Haddad

Tentarei explicar, num texto curto, o que nos aguarda na vigência do arcabouço fiscal. Adotarei as hipóteses de que o crescimento do PIB seja de 1,5% em 2024 e 2,0% em 2025 e 2026, e que a receita cresça em termos reais 6% em 2024, 4% em 2025 e 3% em 2026. Suponho que o gasto de 2023 seja de 19% do PIB e a receita líquida, de 18,1%, com déficit primário de 0,9% do PIB. Com os parâmetros de crescimento esperado da receita até junho de cada ano, e dado que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) está fora do teto, na prática estimo um crescimento do gasto de 1,3% (afetado pela baixa receita até junho) em 2024, 2,7% em 2025 e 2,5% em 2026.

Essas hipóteses geram como resultado uma trajetória de receita líquida de 18,9% do PIB em 2024, 19,3% em 2025 e 19,5% em 2026. Por sua vez, o gasto, à luz das citadas premissas, alcançaria 19,0% do PIB em 2024, 19,1% em 2025 e 19,2% em 2026.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta novas regras fiscais Foto: SERGIO LIMA / AFP

Cotejando uma e outra variável, conclui-se que o resultado primário do governo central seria deficitário em 0,1% do PIB em 2024 e superavitário em 0,2% do PIB em 2025 e 0,3% do PIB em 2026. Para efeitos comparativos, é bom lembrar os números de 2022. Receita líquida:18,7% do PIB. Despesa primária: 18,2% do PIB. Superávit: 0,5% do PIB.

Neste ponto vou assumir o tom irônico com o qual este artigo foi escrito. É que é preciso equilibrar um pouco o jogo. Um velho político mineiro, Milton Campos, dizia que “criticar o governo é tão gostoso que não deveria ser privilégio da oposição”. E o fato é que a mídia, em função dos quatro anos de boçalidade bolsonarista e algo assustada pela barbárie do 8 de Janeiro, tem tratado as trapalhadas do governo com luvas de pelica. É preciso começar a cutucar as autoridades. Sin perder la ternura, claro.

Por que, apesar da sua simplicidade, esse tipo de exercício é válido? Porque mostra que o superávit primário almejado de 1% do PIB de 2026 parece muito difícil de atingir. A não ser que o Tesouro alcance uma receita líquida de 20,2% do PIB, 1,5 ponto do PIB acima da de 2022. Será?

Resumidamente, lembremos a tendência entre 2023 e 2026. Tudo para cima: gasto, receita e resultado. O comentário final é irresistível para aqueles que já estávamos na estrada há quase 25 anos: o arcabouço fiscal é a banda diagonal endógena de Fernando Haddad. De qualquer forma, ele merece ser apoiado, porque ele será bombardeado pelos tonton macoutes, quando perceberem o que a regra implica para 2024. Voltarei a este ponto daqui a duas semanas.