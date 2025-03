Opinião | Dívida externa líquida supera valor das exportações: será o fim de uma época?

A vulnerabilidade externa do País, historicamente, era medida pelo acompanhamento do coeficiente da dívida externa líquida/exportações de bens. Esse indicador era modesto no começo dos anos 1950 e foi se ampliando naquela década. Em 1960, o ratio chegou a 2,7 e se acenderam os sinais amarelos que estiveram por trás da crise de 1961/1963, pano de fundo de 1964.

Por um conjunto de circunstâncias, o coeficiente cedeu até 1,7 em 1969 e depois escalou até mais de 4 no começo dos anos 1980, o que gerou a "crise da dívida externa". Após nova fase de ajuste, ele caiu até 2,3 em 1995 quando iniciou-se novo ciclo que levou o indicador a 4,3 em 1999, precipitando a crise daquele ano. Depois ele despencou, quando deixamos os problemas de Balanço de Pagamentos (BP) para trás. Para entender melhor o ponto, pense o leitor numa pessoa que deve dinheiro, mas tem uma reserva para emergências. Com os países, a lógica é similar. Se o mercado está arisco e há resistência a emprestar ao país, um país pode ir sacando das suas reservas e pagando a dívida. Se esta, porém, ultrapassa muito as reservas, é preciso ter crédito. Basta pensar na situação da Argentina, sem ninguém querendo emprestar ao país. O Brasil, que até a década de 1990 se parecia muito com a Argentina, felizmente se diferenciou depois, em alguns aspectos, como nas suas relações financeiras com o exterior. Enquanto os hermanos tinham crise após crise no seu relacionamento com os credores, na década de 2000 o Brasil acumulou tantas reservas que elas se tornaram maiores que a dívida bruta.

Na década de 2000 o Brasil acumulou tantas reservas que elas se tornaram maiores que a dívida bruta Foto: Dida Sampaio/Estadão

O Brasil foi, então, entre 2008 e 2023, um país com dívida externa líquida negativa (reservas maiores que a dívida). No limite, se ninguém mais emprestasse ao País, o País tinha fundos para pagar todas as suas dívidas.

Isso acaba de mudar. Em 2008, o Brasil tinha US$ 198 bilhões de dívida externa bruta e US$ 207 bilhões de reservas. No auge da acumulação de reservas, em 2018, a dívida bruta tinha aumentado para US$ 321 bilhões, mas as reservas eram de US$ 387 bilhões. O problema é que depois a dívida continuou aumentando – e as reservas caíram. Em 2024, o País tinha US$ 346 bilhões de dívida bruta e as reservas estavam em US$ 330 bilhões.

É grave? Não: um coeficiente dívida externa líquida/exportações de 0,1 é irrisório. Parece ser, porém, o fim de uma época: a dívida líquida voltou ao terreno positivo. Seria bom o Banco Central (BC) não perder mais reservas de agora em diante. Vale o alerta.