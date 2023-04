Haddad precisa ter cuidado com o PT

Quando o “arcabouço fiscal” foi anunciado, os críticos apontaram três problemas: i) era necessário que o governo mostrasse o detalhamento da receita e da despesa até 2026; ii) as metas de superávit primário pareciam pouco factíveis; e, iii) para dar certo, o programa exigiria um forte aumento da receita. Neste artigo, vamos nos deter na regra do gasto.

O atual governo cometeu um erro grave ao negociar a “PEC da Transição”, depois das eleições, sem ter definido antes o ministro da Fazenda. Por conta disso, em 2023 teremos um festival de gasto, em contraste com a política de Antonio Palocci/Joaquim Levy em 2003.

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é uma das deputadas que quer maiores previsões de investimento no arcabouço fiscal Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Dito isso, cabe reconhecer que a regra é interessante para o longo prazo. Minha objeção se refere à narrativa. Minhas raízes me levam a acompanhar de perto o que acontece na Argentina. E uma coisa que me impressiona é a ginástica que o peronismo faz para conciliar discurso e prática. A esquizofrenia alcançou o paroxismo quando o Congresso tratou o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que só foi aprovado com o voto da oposição, já que o grupo de Cristina Kirchner votou contra, embora sem renunciar a ocupar nenhuma das pastas mais rentávei$$$ do gabinete.

Voltando ao Brasil, há uma possibilidade clara de o crescimento do gasto ficar bem abaixo do que o PT gostaria. Minha dúvida então é: alguém explicou ao presidente Lula da Silva e ao PT que o famoso “arcabouço fiscal” que o ministro Fernando Haddad apresentou com a retórica de “resolver os problemas causados pelo teto”, e que toda a classe política interpretou como uma forma de o gasto crescer a 2,5%, vai implicar um crescimento do gasto bastante menor? Alguém mostrou a Lula que na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que o seu governo acaba de enviar ao Congresso as despesas discricionárias sofrem uma redução real acumulada de 13% entre 2023 e 2026? Minha suspeita é de que não. Se eu estiver certo, Haddad se lembrará da frase de Winston Churchill: Don’t fear the opposition: fear your colleagues in the Cabinet, que com algum grau de licença pode ser traduzida como “não tema a oposição: tema os seus colegas de partido”.

Um ditado espanhol diz: cría cuervos y te comerán los ojos. O PT ficou a campanha inteira criticando o teto de gastos. Agora, o partido terá que engolir um crescimento do gasto inferior ao que o partido tinha em mente na campanha. Vamos ver o que acontecerá quando a narrativa esbarrar nos limites da realidade. O problema do governo não é o bolsonarismo: é o PT. Haddad deveria colocar as barbas de molho – e usar óculos blindados.

