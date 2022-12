Bolsonaro tem todo o direito de se candidatar à Presidência em 2026, mas em nome de quê?

Chega ao fim o governo de Jair Bolsonaro. O saldo final da sua gestão soa divorciado do ufanismo oficial. Quando se comparam as taxas de crescimento da renda per capita em diversos governos do País, assumindo um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3% em 2022, conclui-se que teremos alcançado um crescimento médio anual de 0,7% no período 2019-2022. É melhor que o declínio absoluto observado nos oito anos anteriores, entre 2010 e 2018, mas nada de encher os olhos. Noves fora as oscilações, mantivemos o quadro de relativa estagnação econômica no qual mergulhamos depois de 2010. É inevitável lembrar a avaliação do ministro da Economia, Paulo Guedes, décadas atrás, acerca das peripécias de um antecessor no cargo, quando ele disse, em outro contexto, que, “quando se coloca um bom ministro num mau governo, quem mantém a reputação é o governo – e quem perde é o ministro”. É difícil não concluir que se tratou de uma frase profética.

Jair Bolsonaro, presidente da República; saldo final da sua gestão soa divorciado do ufanismo oficial Foto: TV Brasil/Reprodução - 5/12/2022

A rigor, se o governo Bolsonaro sai mal na foto na comparação com o passado, ele também não faz boa figura na comparação com o presente. É isso que mostram os outros números referentes ao crescimento médio do PIB nos quatro anos entre o ano-base de 2018 e 2022, em termos de taxas médias anuais, para países selecionados, abaixo de China (4,8%), Colômbia (3,4%), Índia (3,0%), Polônia (3,0%), Indonésia (2,9%), Coreia do Sul (2,0%), Chile (1,9%) e EUA (1,5%), todos eles acima de nossa média anual de 1,4%.

E, evidentemente, cabe sempre lembrar que estamos tratando aqui de um indicador agregado (PIB), que procura refletir de forma agregada o grau de bem-estar geral da sociedade, mas que a avaliação de um país vai muito além desse indicador. Se o desempenho econômico não foi brilhante, a verdade é que, com a inflação a caminho de ficar abaixo de 6% – quando em 12 meses tinha chegado a 12% –, com uma dívida bruta em relação ao PIB inferior à do final do governo anterior e com um crescimento de 3%, afirmar que a economia brasileira está devastada é simplesmente ridículo.

Por outro lado, olhando para o período de quatro anos e, principalmente, para a tragédia bíblica observada em todas as áreas tirando a economia (saúde, meio ambiente, educação, etc.), Bolsonaro tem todo o direito de pretender ser novamente candidato à Presidência da República em 2026, mas a pergunta que cabe fazer é: após o resultado das políticas públicas em 2019/2022, revanche em nome do quê?