Regra fiscal I: Ter limite para gastos públicos é benéfico ao País

Começo hoje um conjunto de três artigos com sugestões acerca da proposta fiscal que o governo deverá submeter ao Congresso em algum momento dos próximos meses. Hoje, o assunto será o chamado “extrateto”. Expliquemos melhor esse ponto. Em 2016, quando foi adotado o teto de gastos, na verdade ele se referia a um universo que não correspondia, stricto sensu, ao total, porque havia um conjunto de despesas que representaram naquele ano 3% do teto e que, nos termos da Emenda Constitucional daquele ano, estavam fora da sua abrangência. Por representarem um valor que se somava ao teto para chegar ao gasto total, passaram a ser consideradas despesas “acima do teto”, ou “extrateto”. Ressaltem-se duas coisas: i) o valor modesto dessas exceções; e ii) o pequeno número de itens englobados nessa short list. Agora, o peso relativo das exceções é muito maior e o tipo de gasto excepcionalizado desse controle já alcança uma dezena de rubricas. Como diz um amigo, dado a imagens fortes, “depois de três Propostas de Emenda à Constituição (PECs), a política fiscal virou um bundalelê”. É preciso restaurar certa ordem.

Que se aponte qual será a rubrica B que sairá perdendo, já que dinheiro não dá em árvore Foto: Estadão

O que tem ocorrido nos últimos tempos? Passa-se o item de “dentro do teto” para “fora do teto” e vida que segue. Alguém precisa chamar as coisas pelo seu nome: isso não é sério. É preciso retomar o espírito original do teto, refletido na frase de Ana Paula Vescovi, parte do time da área econômica no governo Temer: “Se um grupo quer mais recursos, vai faltar para outros”. É necessário dizer as coisas em alto e bom som: ter limites faz bem ao país! A ideia de que é possível gastar mais e mais, sem que ninguém pague a conta, é economicamente errada e civicamente deseducativa.

Por isso, o novo governo deveria fazer o oposto do que aconteceu depois de 2016 e propor que o teto abranja todas as despesas, excluindo as transferências aos Estados e municípios e os créditos extraordinários. De qualquer forma, normalmente este último tipo de despesas fica na faixa de R$ 5 bilhões a R$ 10 bilhões/ano, o que, num total de gastos de R$ 2 trilhões, é escassamente relevante.

Essa regra teria um elemento pedagógico, para a classe política e para a sociedade em geral, pois ficariam claros os dilemas: alguém pretende gastar mais na rubrica A? Isso é legítimo. Que se aponte qual será a rubrica B que sairá perdendo, já que dinheiro não dá em árvore. Faltaria então definir o teto do gasto – e sua velocidade de crescimento. Continua no próximo capítulo.