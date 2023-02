Regra fiscal II: Qual deveria ser o valor X do teto no ano inicial de referência

Em artigo anterior, discutimos qual deveria ser a atitude que o governo deveria ter acerca do chamado “extrateto”, na regra que deverá propor ao Congresso nos próximos meses.

Com vistas a colaborar nesse debate, este é parte de um conjunto de três artigos com ideias a esse respeito. O artigo de hoje versará sobre o “X da questão”, ou seja, qual deveria ser o valor X do teto no ano inicial de referência, cuja sugestão é de que seja 2024. Em nosso próximo encontro, trataremos da proposta de regra de variação do teto de 2025 em diante.

A proposta é que a regra a ser proposta pelo governo considere uma hipótese de despesa prevista para 2023 de R$ 1.980 bilhões e sinalize para um valor inicial de referência de 2024, com quatro componentes: a inflação esperada para 2023, de 6%; um crescimento real de 1%; um ajuste preventivo de 0,5% para dar conta de possíveis diferenças entre a inflação prevista e a observada; e um plus da ordem de R$ 20 bilhões, para regularizar o valor do fluxo de precatórios, desfazendo a aberração cometida com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, de 2021, batizada na época pela imprensa como “PEC do Calote”.

O resultado dessa multiplicação é uma despesa em 2024 de R$ 2.150 bilhões. Assim, sugere-se que a proposta legislativa enviada pelo Poder Executivo ao Congresso explicite esse teto global de despesa em 2024, sem os “penduricalhos” do “extrateto” atual.

Considerando uma possível despesa de R$ 10 bilhões com créditos extraordinários “normais”, um Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 de R$ 10,5 trilhões e, para 2024, parâmetros de crescimento do PIB e de variação do deflator implícito de 1,5% e de 5,0%, respectivamente, teríamos em 2024 um gasto potencial de R$ 2.160 bilhões e um PIB estimado em R$ 11.190 bilhões. Isto é, o gasto seria de 19,3% do PIB, mesmo patamar de 2018, no final do governo de Michel Temer.

Qual deveria ser o valor X do teto no ano inicial de referência, cuja sugestão é de que seja 2024? Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

A diferença é que naquela oportunidade a receita líquida do governo central foi de 17,6% do PIB, enquanto em 2022 já tinha alcançado 18,9% do PIB, mesmo sob a gestão liberal de Paulo Guedes, razão pela qual faria sentido aspirar a ter como objetivo conservar esse valor em 2024, o que nos deixaria com um déficit primário da União de 0,4% do PIB, passível de virar superávit ainda no atual governo.

A partir daí, seria necessário ter um crescimento do gasto modesto e inferior ao da economia, para voltar a reduzir a relação gasto/PIB, como entre 2016 e 2022.

Continua no terceiro e último capítulo, daqui a duas semanas.