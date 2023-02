Regra fiscal III: nova proposta poderia estar indexada ao IPCA mais 1,5%

Chegamos ao terceiro artigo da série referente às sugestões acerca de como substituir o teto de gastos de 2016, deformado pelas três Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que o modificaram, aprovadas em 2021 e 2022.

A proposta é que a regra do teto contemple um valor para 2024 e uma indexação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 1,5% daí em diante. Cabe aqui uma explicação.

Entre 1995 e 2022 (assumindo uma variação do deflator de 7,5 % em 2022), a inflação média anual do IPCA médio foi de 6,6%, enquanto o deflator do Produto Interno Bruto (PIB) variou 7,9% ao ano. É razoável, assim, assumir que, no longo prazo, tenhamos um deflator que evolua em torno de 0,5% acima do IPCA. Nesse caso, a indexação estaria associada a uma expansão real anual do gasto de 1%.

Com um crescimento dessa magnitude, uma expansão do PIB de 2% levaria a um declínio do gasto público federal da ordem de um ponto do PIB em cinco anos. É aqui que entram algumas considerações.

Entre 1991 e 2016 – quando o teto foi adotado –, o gasto primário federal passou de 11% para 20% do PIB e, em 2023, ele deverá se situar em torno de 19% do PIB, de modo que é preciso levar em conta esse retrospecto ao “cravar” o adicional além do IPCA, que teria que ser definido.

Não há nenhuma garantia de que o País será capaz de alcançar um crescimento muito superior a 2% ao ano, de modo que apostar num crescimento maior do gasto em nome da perspectiva de um dinamismo maior do PIB seria como contar com o ovo antes de a galinha tê-lo gerado.

Continua após a publicidade

Por outro lado, quando se leva em conta a continuidade do crescimento real positivo do principal item da despesa – o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) –, é difícil imaginar que o gasto possa ter um crescimento real anual – já considerado o diferencial do deflator – inferior a 1%, de modo que um indexador inferior (IPCA mais 1,5%) corre o risco de voltar a gerar o problema do “achatamento” das despesas discricionárias.

Uma alternativa a considerar é colocar na regra que o adicional para além do IPCA corresponda, por exemplo, a 75% da variação real do PIB para o ano ao qual se refere o Orçamento de acordo com a pesquisa Focus na data de 1.º de dezembro.

Assim, isso funcionaria como um incentivo para o governo adotar políticas críveis que, se bem-sucedidas, levariam à possibilidade de o crescimento do gasto ser algo maior.

Um crescimento previsto de 3%, por exemplo, poderia gerar um adicional de 2,25% além do IPCA. O importante é ter uma regra que seja consistente, clara e mantida ao longo da década. O debate está lançado.