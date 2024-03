As “famílias” de regimes de governo se decompõem em dois grandes blocos: presidencialistas e parlamentaristas. A situação de a nossa Constituição de 1988 ter sido desenhada para um país parlamentarista, mas na qual no final prevaleceu o presidencialismo, gerou o “presidencialismo de coalizão”, um regime presidencialista com um sistema político fragmentado, mas no qual o presidente tinha instrumentos de poder para poder governar. Com o tempo, o Parlamento ganhou diversos poderes e, hoje, temos um regime disfuncional, com um Congresso poderoso, um Executivo enfraquecido e um sistema eleitoral em que se escolhe quem, supostamente, comandará o País nos quatro anos seguintes, sem ter à mão, porém, os elementos para poder fazê-lo com eficácia.

Na raiz dessa disfunção está a aberração do abuso das emendas parlamentares. Trata-se de uma despesa que está chegando perto de R$ 50 bilhões por ano, a maior parte dos quais para gastos que, sob a ótica federal, não fazem o menor sentido. Ao invés de o governo federal usar esses recursos para construir coisas que sejam condizentes com o que cabe à União fazer – proteção de fronteiras, ciência e tecnologia, energia nuclear, estradas, etc. –, estamos “torrando” dezenas de bilhões numa miríade de iniciativas que constituem, tipicamente, despesas locais: praças esportivas, ginásios, hospitais sem qualquer lógica de integração, etc. Em bom português, equivale a jogar dinheiro pela janela.