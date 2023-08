Fábrica de papel higiênico e papel toalha traz emprego e renda para Lençóis Paulista

Desde 2018 presente em Lençóis Paulista, a Bracell abriu 2,1 mil postos de trabalho no ano passado, o que significou um resultado importante para a cidade - de acordo com o Caged, o saldo líquido no município foi de 2,7 mil em 2022.

A companhia já tem uma fábrica de celulose e constrói uma nova planta para a produção de papel higiênico e papel toalha. A obra emprega 2 mil pessoas, e o investimento estimado é de R$ 5 bilhões, sendo R$ 2,5 bilhões da Bracell - o restante virá via participação de terceiros. A unidade deve ficar pronta até o início do próximo ano.

Fábrica da Bracell em Lençóis Paulista; empresa criou 2,1 mil empregos na cidade no ano passado Foto: Julio Bittencourt/Divulgação/Bracell

“Saímos de uma base de 800 funcionários em 2018 e pulamos para 6 mil no fim de 2022″, afirma Luiz Dutra, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bracell. “A nova fábrica também deve gerar mais 500 empregos de forma permanente.”

A cidade, localizada a 286 km da capital paulista e que tem 66 mil habitantes, ficou em quinto lugar no ranking dos municípios acima de 50 mil habitantes que geraram mais emprego por habitante. No total, foram criadas 2.606 vagas no primeiro semestre deste ano - ou 3,9% da população.

Distante mais de 2,8 mil km de Lençóis Paulista, Canaã dos Carajás, no interior do Pará, ficou em terceiro lugar no ranking das que mais geraram emprego no primeiro semestre. A cidade, que nasceu de um assentamento agrícola, foi a que teve o maior crescimento populacional em 12 anos, segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2010, a cidade tinha cerca de 26 mil habitantes. Esse número saltou para 77 mil em 2022. Um dos motores de crescimento da cidade foi a implementação do bilionário projeto de minério de ferro da Vale, o chamado S11D, que tem capacidade de 120 milhões de toneladas por ano.

Continua após a publicidade

A construção da mina movimentou a cidade, levou novos negócios e acelerou a criação de emprego e renda. Muita gente que chegou durante a construção da mina, em operação desde 2016, acabou ficando pela cidade. Exemplo disso é que Canaã dos Carajás é a segunda cidade com maior aumento de domicílios - saltou de 10 mil para 28 mil, também segundo o Censo.