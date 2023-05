Falha em operação do Banco Central atrasa mais de 45 mil parcelas do seguro-desemprego

Uma falha no Banco Central impediu o pagamento de 45.335 parcelas do seguro-desemprego via Transferência Eletrônica Disponível (TED) que estavam programadas para terça-feira, 16, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

Ministério do Trabalho informa que houve atraso de mais de 42 mil parcelas do seguro-desemprego Foto: Divulgação/Ministério do Trabalho

De acordo com nota divulgada pela pasta, a Caixa Econômica Federal, que paga o benefício, disse que o erro aconteceu devido à indisponibilidade na operação TED do Banco Central.

Na terça-feira, 16, o Sistema de Transferência de Reservas (STR) abriu com quase 1h30 de atraso, por volta das 8h, e a operação do sistema foi normalizada a partir das 9h30, informou o Banco Central ao Estadão. “Os participantes dos sistemas foram orientados a esclarecer a ocorrência a seus clientes a fim de que não houvesse prejuízo às operações”, disse o órgão em nota. A partir das 9h30, o sistema funcionou sem qualquer outra intercorrência.

O ministério confirmou, na quinta-feira, 18, que o pagamento será efetuado no próximo lote, programado para terça-feira, 23 de maio. Não será necessário realizar solicitação junto à pasta.

Apenas as parcelas via TED foram afetadas e serão reemitidas. O restante foi pago normalmente, segundo o governo.

As informações do pagamento estarão disponíveis para consulta na Carteira de Trabalho Digital, a partir das 12h de sábado, 20.

Continua após a publicidade

Confira os valores do seguro-desemprego 2023