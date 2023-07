Falhas em sistema de pagamentos nos EUA permitem que ladrões roubem US$ 20 milhões

Uma falha no sistema de pagamento da Revolut nos Estados Unidos permitiu que criminosos roubassem mais de US$ 20 milhões (R$ 97,77 milhões) de seus fundos ao longo de vários meses no ano passado, antes que a empresa pudesse fechar a brecha. As informações são de reportagem do Financial Times.

O incidente, que ainda não foi divulgado publicamente, provavelmente aumentará a pressão sobre a fintech, que enfrentou uma série de saídas de executivos seniores.

O problema decorreu das diferenças entre os sistemas de pagamento europeus e americanos. Quando certas transações eram recusadas, a Revolut reembolsava as contas, entregando seu próprio dinheiro, segundo três fontes do jornal. A Revolut se recusou a comentar o caso.

A Revolut recuperou cerca de US$ 23 milhões roubados, mas a perda líquida foi de cerca de US$ 20 milhões, o equivalente a quase dois terços de seu lucro líquido anual em 2021.

O problema começou a aparecer no final de 2021. Grupos criminosos organizados aproveitaram a falha no início de 2022, incentivando indivíduos a tentarem fazer compras caras que acabariam sendo recusadas. Os valores eram então sacados em caixas eletrônicos. A fraude afetou os próprios fundos corporativos da Revolut, e não as contas dos clientes, disseram duas fontes.

O problema veio à tona quando um banco parceiro nos Estados Unidos notificou a fintech de que estava com menos dinheiro do que o esperado, disseram as pessoas ao Financial Times.