Família americana que achou 800 mil moedas no porão colocou dinheiro à venda por R$ 120 mil

O corretor imobiliário John Reyes, de 41 anos, que achou 800 mil moedas de pennies (um centavo de dólar) no porão da casa antiga de sua família em Los Angeles (EUA), colocou um anúncio em um site local para vender o “tesouro” achado. O valor de face das moedas é estimado em US$ 8 mil (R$ 38,5 mil), mas ele pediu mais que o triplo: US$ 25 mil (R$ 120 mil).

Não conseguiu vender ainda, e ele também está cauteloso. Alguns colecionadores disseram que ele não deveria vender sem antes ter certeza de que não haja uma moeda muito rara no meio de tudo aquilo e que possa valer mais de US$ 1 milhão (R$ 4,8 milhões).

Sacos com as 800 mil moedas encontradas no porão da antiga casa da família nos EUA Foto: John Reyes

Na casa, morava seu sogro, Fritz, que morreu há uma década. O imóvel ficou ocupado esse tempo pelo irmão dele. No ano passado, fazendo uma limpeza, eles acharam as moedas.

Reyes e sua família acreditam que Fritz havia escondido as moedas debaixo da casa para que seus filhos os encontrassem mais tarde. Em 1982, o aumento do custo do cobre levou a Casa da Moeda dos EUA a mudar a composição do centavo de uma liga de 95% de cobre e 5% de zinco para principalmente zinco com revestimento de cobre. A notícia da mudança levou Fritz a guardar os antigos centavos, que poderiam se tornar valiosos.