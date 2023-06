Família limpa porão de um parente falecido e encontra 800 mil moedas

A caça ao tesouro de John Reyes começou com uma embalagem de guardar pennies (cada moeda de penny equivale a US$ 0,01) que ele avistou no ano passado enquanto limpava o porão da casa onde seu falecido sogro havia morado com seu irmão em Los Angeles.

Depois que o sogro faleceu e seu irmão deixou a casa, a propriedade passou para os três filhos, incluindo a mulher de Reyes. Por cerca de um ano, as famílias passavam alguns dias por mês lá, retirando pertences acumulados ao longo de meio século. Mas eles evitaram o porão até o verão passado, quando Reyes finalmente desceu as escadas, eventualmente encontrando o rolo, e depois outro, e outro.

Todos os pennies que John Reyes encontrou no porão da casa Foto: John Reyes / John Reyes

À medida que Reyes seguia as embalagens de guardar moedas como migalhas de pão, ele encontrava caixas delas. Essas levaram a embalagens de leite cheias de mais centavos. E, finalmente, as embalagens de leite o levaram a sacos de banco - alguns ainda lacrados - todos cheios de um tesouro que fariam os olhos de Tio Patinhas se arregalarem se não fossem a forma menos valiosa da moeda dos EUA.

Reyes, um corretor imobiliário de 41 anos do sul da Califórnia, estimou inicialmente que havia cerca de um milhão deles. Quase um ano depois, ninguém os contou ainda, mas após pesar amostras do tesouro, ele estima que haja um pouco mais de 800 mil pennies, o equivalente a US$ 8 mil (cerca de R$ 38,6 mil).

A casa perto do centro de Los Angeles está na família da esposa de Reyes há quase 50 anos. Após a morte de seu pai, Fritz, há cerca de uma década, seu irmão morou lá sozinho até a velhice forçá-lo a sair. Os dois filhos de Fritz e sua prima assumiram a propriedade, decidindo desenvolvê-la para seus descendentes. Mas primeiro, eles precisavam limpá-la. Uma piada recorrente surgiu nos meses em que passaram limpando sobre quem acabaria lidando com o porão, uma tarefa que todos haviam evitado até que fosse o único cômodo que restasse.

Reyes e o primo de sua esposa compraram trajes para enfrentar as escadas e se aventurar pelas teias de aranha. Em seguida, eles começaram a retirar as coisas. No final, eles começaram a lidar com trabalhos especialmente desagradáveis, como escavar e limpar espaços apertados sob a casa.

Reyes encontrou um tapete comercial enrolado “super pesado” que, olhando para trás, ele suspeita que Fritz tenha colocado lá para bloquear o que seu genro estava prestes a encontrar. Uma vez removido, Reyes avistou a primeira embalagem de guardar centavos. Quando ele o pegou, o papel se desintegrou em suas mãos. “E então eu pensei: ‘Nossa, ok, você sabe, elementos expostos. Essas coisas devem ter estado aqui por um tempo”. Então eles encontraram os sacos de banco. Alguns eram do Bank of America, enquanto outros vinham de bancos ou instituições fora do estado que não existiam mais.

Reyes e sua família acreditam que Fritz havia escondido as moedas debaixo da casa para que seus filhos os encontrassem mais tarde. Em 1982, o aumento do custo do cobre levou a Casa da Moeda dos EUA a mudar a composição do centavo de uma liga de 95% de cobre e 5% de zinco, que vinha sendo usada desde a década de 1960, para principalmente zinco com revestimento de cobre. A notícia da mudança levou Fritz a guardar os antigos centavos, mais valiosos - ou pelo menos é isso que a família acredita. Em retrospectiva, eles perceberam que ele dava dicas sobre o segredo embaixo de sua casa ao longo dos anos. Ele dizia aos seus filhos para terem paciência quando chegasse a hora de limpar sua casa. “Então foi meio que dito sem ser dito”, disse Reyes. Depois de tropeçar no tesouro enterrado de Fritz, surgiu um novo problema: o que fazer com ele.

Reyes imediatamente sugeriu a Coinstar, mais como uma piada do que uma sugestão séria. Ainda assim, a família considerou e rejeitou a ideia, não querendo pagar uma taxa para a empresa converter suas moedas em dinheiro. Além disso, eles acharam que sua descoberta poderia sobrecarregar os quiosques da empresa.

Reyes entrou em contato com a agência bancária mais próxima do Wells Fargo. O gerente disse a ele para não levar os centavos; eles não tinham espaço suficiente em seu cofre para guardá-los. Sem problemas, pensou Reyes - ele tinha um ótimo relacionamento com a agência perto de sua casa em Ontario, Califórnia. Ele foi até lá e, inicialmente, uma banqueira zombou quando Reyes falou sobre outra agência o rejeitando, dizendo que eles ficariam felizes em pegar os centavos. Mas, à medida que Reyes descrevia a extensão de suas riquezas, o clima mudou. “Lembro-me claramente dela olhando para mim com a boca aberta, os olhos arregalados, e ela disse: ‘Eu não acredito’”, disse Reyes.

Ele insistiu, apresentando evidências fotográficas e em vídeo. “Ela ficou tão animada, e essa foi a primeira vez, acho que sentimos a empolgação, porque estávamos apenas pensando no valor centavo a centavo que receberíamos.” Não, disse a mulher. Eles precisariam examinar seu tesouro, analisando cada centavo para ver se tinham uma moeda rara que os colecionadores pagariam uma fortuna.

“Provavelmente você tem um centavo de um milhão de dólares lá”, disse ela. Então, Reyes pesquisou sobre a coleção de moedas. Ele encontrou aficionados postando vídeos instrucionais no TikTok. Ele comprou lupas de aumento para si mesmo e membros de sua família. Eles tentaram encontrar uma joia entre as moedas uma única vez, por cerca de uma hora em uma noite. No final da sessão, eles haviam examinado cerca de 300 centavos, incapazes de determinar se algum deles era uma moeda rara. Eles desistiram, percebendo que havia muitas características distintivas para identificar. “Não tínhamos ideia do que estávamos procurando”, disse ele. Felizes por pelo menos terem tentado, eles abriram champanhe, tomaram algumas cervejas e decidiram vender os centavos para especialistas ou aficionados que sabiam o que estavam fazendo.

Reyes entrou em contato com estações de televisão locais para apresentar a ideia e, depois que uma reportagem sobre seus “um milhão” de centavos foi ao ar, centenas de consultas inundaram em poucos dias. Até domingo, ele disse que está negociando com “um comprador muito sério” sobre sua oferta de vender os centavos por US$ 25 mil (R$ 120 mil), mais de três vezes seu valor nominal. Reyes disse que está confiante em suas perspectivas.

Um colecionador não estaria realmente comprando 800 mil centavos,; eles estariam comprando a chance de que um ou mais desses centavos valessem uma pequena fortuna. “Existem caçadores de tesouros ávidos por aí”, disse Reyes, acrescentando: “O valor por trás disso é a oportunidade”./The Washington Post