Farmacêutica brasileira se destaca em biotecnologia

A Blau, uma das principais indústrias farmacêuticas da América Latina, focada na produção de medicamentos de alta complexidade para o segmento non-retail (hospitalar), foi uma das três empresas do setor premiadas no final de novembro pelo Empresas Mais, do Estadão. No ranking dos 100 melhores desempenhos do País, a companhia ocupa a 40ª posição, de acordo com o Coeficiente de Impacto Estadão/FIA (CIE). Trata-se de um índice criado pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo (FIA/USP), com critérios rigorosos e científicos, com base no cruzamento de dados sobre o porte e o desempenho financeiro de cada empresa no respectivo setor.

“É um resultado muito importante para a nossa empresa. Fomos a farmacêutica nacional mais pontuada no ranking, atuando em um segmento que exige grandes investimentos em inovação e biotecnologia. A Blau nunca investiu tanto como no ano de 2023″, celebra o fundador e CEO, Marcelo Hahn. Ele lembra que, com 36 anos de existência, a empresa tem projetos em diferentes estágios de maturidade, mix que permite financiar os novos com a receita obtida pelos projetos consolidados. Seu portfólio já conta com mais de cem produtos.

Fundada em 1987, inicialmente importando preservativos em meio à urgência de prevenção ao HIV, a Blau (nome que significa “azul” em alemão) alcançou receita de R$ 1,4 bilhão em 2022, com crescimento médio na casa de 20% ao longo dos últimos anos. São sete plantas e 1,9 mil funcionários no Brasil, além da presença em seis outros países da América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, onde a empresa tornou-se investidora de uma fracionadora de plasma.

Anualmente, a Blau investe cerca de 10% da receita líquida em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Na sede, em Cotia (SP), há um centro próprio de PD&I, o Blau Inventta, dedicado à criação e ao aprimoramento de produtos sintéticos e biotecnológicos, com 190 profissionais altamente qualificados. Ali são desenvolvidos simultaneamente 60 projetos, que se encontram em diferentes fases; a meta é concluir 15 por ano e, assim, abrir espaço para o início de outros 15.

Expansão acelerada

Depois de realizar a abertura do capital na B3, em abril de 2021 – proeza que a destaca ainda mais no setor farmacêutico –, a Blau reforçou a estrutura de governança para contemplar as demandas crescentes por sustentabilidade. Parte desse processo foi a instituição do Comitê ESG e da nova Diretoria de Gente, Gestão e ESG, para apoiar todas as ações relacionadas à temática dentro da companhia.

Várias inovações e iniciativas têm impacto também nas metas ESG da empresa, a exemplo de bula eletrônica, realidade aumentada e padronização das embalagens para ocupar menos espaço, rastreabilidade dos medicamentos, substituição dos sistemas de ar condicionado (com economia de energia), aquisição de caminhões elétricos para distribuição na cidade de São Paulo, implantação do Programa Aterro Zero (para eliminar o envio de resíduos não recicláveis e orgânicos a aterros), criação de um programa de logística reversa de medicamentos domiciliares e redução de 70% no volume de água descartado no processo produtivo, por meio de equipamentos mais eficientes e de processos de reutilização. “ESG e inovação têm uma relação muito próxima, com grande sinergia dentro da Blau”, diz Hahn.

A empresa dará novo salto de crescimento com o complexo industrial em construção na Zona Industrial de Suape, em Cabo de Santo Agostinho (PE). Essa nova unidade produtiva terá investimento de R$ 1,2 bilhão e deve iniciar as obras no final de 2024, com início da produção previsto para 2027. “Nosso compromisso é de que a obra siga diretrizes de construção sustentável, como uso eficiente de recursos naturais, gestão de resíduos e emissões de gases e eficiência energética, entre outros aspectos. Buscaremos a Certificação LEED, um reconhecimento global da sustentabilidade na indústria”, descreve o CEO e fundador da Blau.

Outro dos pilares da sigla ESG, o “S” de social, envolve diversas iniciativas da empresa nas comunidades ao redor das suas plantas. Em 2023, foram definidas as causas corporativas, com foco em acesso, educação e inovação, pilares que direcionarão todas as iniciativas sociais da companhia. “Acreditamos que poderemos contribuir muito para a sociedade olhando para esses aspectos”, destaca Lucilene Scurato, diretora de Gente, Gestão e ESG.