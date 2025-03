Qual é o perfil de imóvel mais desejado pelo brasileiro? Veja ranking dos fatores mais buscados

De acordo com o levantamento, que conta com dados de diversas cidades brasileiras, o comprador de imóveis valoriza em primeiro lugar as características da propriedade − como tamanho e número de dormitórios −, a segurança do entorno, a proximidade de familiares e amigos e as áreas de lazer do condomínio. Somados ao sonho da casa própria para sair do aluguel, esses fatores são os maiores motivadores de compra de uma propriedade, segundo o relatório.

O gerente de pesquisa da OLX, dono do DataZap, Coriolano Lacerda, afirma que os imóveis novos no País passavam por um encolhimento cada vez maior antes da pandemia de covid-19, mas isso teve uma mudança parcial depois que as pessoas precisaram passar mais tempo em casa para conter a transmissão do vírus causador da doença.