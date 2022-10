Fed vê como ‘apropriados’ novos aumentos de juros; inflação acumulada é de 8,5%

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) afirmou na ata da sua última reunião, publicada nesta quarta-feira, 12, que a inflação nos Estados Unidos continua “elevada”, diante de fatores como aumento dos preços de energia, e que mais altas nos juros “continuam a ser apropriadas” nas próximas reuniões do colegiado. A inflação acumulada nos últimos 12 meses até setembro no país é de 8,5%, ante a meta oficial de 2%.

Os dirigentes citaram que tensões no mercado de trabalho, uma nova rodada de altas dos preços da energia em âmbito global, problemas em cadeias produtivas e um maior repasse de avanço nos salários para os preços seriam choques potenciais, que, caso se materializem, “poderiam compor um problema já desafiador para a inflação”.

Leia também Opep reduz projeção de demanda global e preço do petróleo recua

Prédio do Federal Reserve em Washington, nos Estados Unidos. Foto: Jason Reed/Reuters

Ainda pelo texto, os dirigentes do Fed ressaltaram que, entre as reuniões de julho e de setembro do seu Comitê Federal de Mercado Aberto, as condições financeiras nos mercados ficaram mais apertadas, à medida que os investidores aumentaram as estimativas para a trajetória dos juros.