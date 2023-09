Mercado projeta manutenção dos juros nos EUA; dúvida é quando começam a cair

São Paulo - A aposta em uma pausa no aumento dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na reunião desta quarta-feira, 20, é praticamente um consenso no mercado. Nem a aceleração da inflação ao consumidor observada na semana passada mudou esse cenário. Atualmente, a taxa de juros nos Estados Unidos está em uma faixa de 5,25% a 5,5% ao ano. Segundo monitoramento do CME Group, a chance de se manter neste mesmo patamar hoje é de 99%.

Para Samy Chaar, economista-chefe do grupo de private banking suíço Lombard Odier, esta decisão marcará uma virada de chave. O Fed deverá abandonar a estratégia de escalar juros para, no lugar disso, mantê-los no pico por mais algum tempo, diz. “O cenário-base é de que o Fed vai manter os juros onde estão pelo tempo que for preciso e vai cortá-los em algum momento em 2024, quando a inflação voltar a um nível mais aceitável.”

Federal Reserve decide nesta quarta-feira, 20, a nova taxa de juros nos EUA Foto: Andrew Harnik/AP

Há riscos, no entanto, para a concretização desse cenário, ele acrescenta. Se o consumo americano se mostrar mais resiliente que o esperado e crescer acima do previsto, a inflação pode se manter em um nível indesejável. “Eles não aceitariam 3,5% (de inflação ao ano) ou mais”, diz.

A economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta, também considera muito provável que o Fed já tenha chegado ao fim do ciclo de altas. “Acho que a discussão sobre se haverá mais aperto ou se a taxa permanecerá estável está quase ficando para trás. Está quase dado que acabou o ciclo de aperto por lá”, diz.

Na sua análise, há margem para surpresas em relação a quando começarão os eventuais cortes das taxas. Ela avalia que haverá um processo longo de taxas de juros elevadas antes que voltem a cair. Sua projeção é de que o relaxamento se inicie no segundo semestre do ano que vem. “Se fosse para apostar entre terceiro e quarto trimestre, apostaria no quarto”, afirma.

Argenta avalia que o cenário de pouso suave também é possível. “O mercado tem sido surpreendido pelo nível de atividade dos Estados Unidos e da Europa em 2023. Todos apostavam suas fichas na China e via Estados Unidos e Europa sofrendo os impactos deletérios do aperto monetário, mas os EUA continuam com nível de atividade bom”, comentou.

O Goldman Sachs também prevê cortes graduais em 2024 - mas afirma que esse cenário ainda não é garantido. “Vemos cortes como opcionais porque nossas análises sugerem que a maior parte do impacto das altas de juros já passou, de modo que a economia não precisará de cortes para evitar uma recessão”, ponderou, em relatório. “Mas se a inflação continuar caminhando em direção à meta, como esperamos, suspeitamos que a maioria dos dirigentes do Fed vai achar apropriado reduzir lentamente a taxa de juros do nível que veem como bem restritivo.”

Opções em aberto

Já a Oxford Economics tem como cenário base uma contração econômica moderada durante o quarto trimestre deste ano e o primeiro trimestre do próximo. A consultoria espera que a inflação continue a tender para baixo. “Com isso, o Fed começará a cortar taxas em torno da metade de 2024″, afirmou em nota.

A High Frequency Economics (HFE), por sua vez, disse que, embora acredite que a taxa já tenha chegado ao pico, os formuladores de política deverão deixar todas as opções em aberto nas discussões desta quarta-feira - incluindo uma outra alta ainda neste ano, se necessária. Nesta decisão, o HFE prevê que os investidores foquem nas projeções atualizadas para a taxa de juros neste ano e no próximo.

Prevendo uma pausa na decisão de hoje, o Citi espera que a mediana do gráfico de pontos continue mostrando mais uma alta de 25 pontos-base - que o banco estima que aconteça em novembro. “No nosso cenáriobase, a mediana ficará estável, mas os riscos são de uma mudança para cima, o que reforçaria a mensagem de ‘(juros) mais altos por mais tempo’”, diz, em nota. O Citi avalia que um crescimento muito maior que o esperado, um mercado de trabalho aquecido e riscos altistas para inflação continuam alimentando uma risco de alta.