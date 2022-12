O Feirão Serasa Limpa Nome 2022, inicialmente previsto para terminar na última segunda-feira, 5, teve sua duração prorrogada até o dia 23 de dezembro.

O evento, que teve início no dia 1º de novembro, possibilita que os consumidores negociem dívidas com 267 empresas parceiras, como bancos, lojas, operadoras de telefonia, securitizadoras, universidades, entre outras.

A prorrogação ocorre após o Feirão Serasa Limpa Nome realizar mais de 4,5 milhões de negociações apenas em novembro, o maior volume de acordos da história da Serasa em um mês. O resultado representa 60% a mais do que o mês anterior e cerca de 18% a mais do que o mesmo mês do ano passado.

Outro fator considerado para haver a prorrogação foi um levantamento realizado pela Serasa, com 2.800 pessoas entrevistadas, que mostrou que mais de 60% dos brasileiros endividados planejam pagar as dívidas e contas básicas com o 13º salário.

Segundo a Serasa, os descontos oferecidos pelas empresas podem chegar a 99% dos valores das dívidas. As ofertas também podem incluir a possibilidade de parcelamento da dívida e o pagamento por meio do Pix. A Serasa ainda afirma que as negociações podem ser muito rápidas, durando até três minutos.

Negociações podem ser realizadas pelos canais digitais da Serasa, por ligação e também em agências dos Correios. Foto: Pixabay

Após o pagamento da dívida, a empresa que recebeu o valor deve solicitar a exclusão daquela dívida na base da Serasa em até cinco dias úteis.

Veja como participar

Para participar, o consumidor deve conferir se tem ofertas no Feirão Serasa Limpa Nome para suas dívidas negativadas ou contas atrasadas. Se houver ofertas disponíveis, ele seleciona a melhor opção, fecha o acordo e realiza o pagamento conforme o que ficou estabelecido na negociação.

As negociações podem ser realizadas por meio dos canais digitais da Serasa, como o site específico do Limpa Nome e o aplicativo Serasa, disponível na Google Play e na App Store.

O acordo ainda pode ser fechado por ligação, pela Central de Atendimento no número 0800 591 1222, ou pelo WhatsApp, enviando mensagem para (11) 99575-2096. É preciso informar o CPF e preencher um breve cadastro.

O consumidor também pode visitar uma agência dos Correios para realizar a consulta das ofertas, sendo preciso pagar uma taxa de R$ 3,60. Nesse caso, é preciso levar o CPF e documento oficial com foto.