Começa nesta segunda-feira, 30, mais uma edição do Feirão Serasa Limpa Nome, evento online que oferece condições para o pagamento de dívidas. Realizado por meio dos canais digitais da Serasa, o Feirão vai até o dia 30 de novembro, com mais de 530 milhões de ofertas de dívidas para negociação.

Esta edição contará com mais de 500 empresas parceiras, entre bancos, securitizadoras, financeiras, empresas de telefonia, varejistas e também de outros setores, como as novas parceiras do setor de energia Enel e Light.

As empresas que aderiram ao Desenrola Brasil também irão disponibilizar na plataforma da Serasa as ofertas com os mesmos descontos do programa do governo federal - com a diferença de que, no Feirão, as ofertas do Desenrola devem ser pagas somente à vista.

A Serasa afirma que os descontos oferecidos pelas empresas podem chegar a 99% dos valores das dívidas. Também haverá a possibilidade do pagamento via Pix, em que o consumidor pode ter o nome limpo na hora.

Veja como participar

Para participar, o consumidor deve entrar no site da Serasa ou no aplicativo, disponível no Google Play e na App Store. Depois, é só digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

Feirão Serasa Limpa Nome começa nesta segunda-feira, com mais de 530 milhões de ofertas de dívidas para negociação nos canais digitais da Serasa. Foto: Fábio Motta/Estadão

O consumidor deve então selecionar a opção “Ver ofertas”, para verificar se há ofertas para suas dívidas, e então clicar nas dívidas disponíveis para ver as condições da negociação de cada débito. O consumidor então escolhe a opção que deseja e a forma de pagamento de sua preferência, fecha o acordo e realiza o pagamento conforme o que ficou estabelecido na negociação.

Também será possível realizar as negociações por meio do WhatsApp oficial da Serasa, mandando mensagem para o número (11) 99575-2096.

Além das negociações online, é possível negociar as dívidas presencialmente em mais de 6 mil agências dos Correios por todo o Brasil. Esta edição do Feirão ainda terá edições presenciais em cinco cidades (veja mais informações no site da Serasa):