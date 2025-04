Segundo o calendário divulgado pela Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), dos 30 dias do mês de abril, os bancos terão operações em apenas 20, por conta de um feriado emendado.

Não haverá expediente bancário no feriado do dia 18, Sexta-Feira da Paixão, e no Dia de Tiradentes, dia 21, uma segunda-feira.

Em abril, bancos não terão expediente em dois feriados. Foto: JF Diorio/Estadão

PUBLICIDADE Segundo a Febraban, contas de consumo (água, energia, telefone, entre outras) com vencimento nos feriados poderão ser pagas sem acréscimo no dia útil seguinte. Porém, é necessário ficar atento aos tributos, sejam eles cobrados por municípios, Estados ou União, segundo a entidade. Isso porque eles já são emitidos com as datas ajustadas ao calendário de feriados e o pagamento fora do prazo pode acarretar problemas.

Publicidade

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, explica o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria.