2022: emprego correu à frente do PIB

Os resultados da PNADC do último trimestre de 2022 fecham um ano que se caracterizou, nas palavras do economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, especialista de mercado de trabalho do IBRE-FGV, por "muito emprego para pouco PIB". Já 2021, ao contrário, foi um ano de "muito PIB para pouco emprego".

Isso se explica, segundo o pesquisador, pela forma como se deu a recuperação econômica após a recessão inicial da pandemia, cujo ponto máximo foi no segundo trimestre de 2020.

Ao longo de 2021, a retomada foi mais concentrada em setores pouco intensivos em trabalho. A pandemia ainda estava presente - na realidade, em termos de mortalidade, foi o pior ano - e a reabertura do setor de serviços foi gradual.

Já em 2022, a economia voltou à normalidade plena, e a reabertura chegou de forma total aos segmentos de serviços intensivos em mão de obra, mas que, por outro lado, empregam pessoas com menores rendimentos e escolaridade.

Esse fato ajuda a explicar por que, num ano (2022) em que taxa de desemprego no último trimestre caiu a 7,9%, e durante o qual a população ocupada (PO) média cresceu 7,4 ante 2021 e chegou a 98 milhões de pessoas - maior média anual da série -, a renda média habitual do trabalho tenha caído 1% ante o ano anterior.

Tanto o número de empregados formais como de informais no setor privado no último trimestre de 2022 aumentaram cerca de 7% em relação a igual período de 2021.

Os trabalhadores por conta própria tiveram redução do seu número de 1,8% na comparação do último trimestre de 2022 com o de 2021. Mas uma peculiaridade que chamou a atenção de Barbosa Filho foi que, na mesma comparação, os trabalhadores por conta própria com CNPJ aumentaram 7%, e os sem CNPJ caíram 5%.

Uma das prováveis causas desse fenômeno, para o economista, pode ser efeito defasado da reforma trabalhista durante o governo de Michel Temer. Se isso for verdade, uma mudança estrutural no mercado de trabalho pode estar em curso: com estímulo e demanda por parte das empresas, há uma gradativa migração de trabalhadores para o regime por conta própria com CNPJ.

A ligação com a reforma trabalhista é que esta reduziu a incerteza e o risco da parte dos empregadores de serem obrigados a pagar retroativamente direitos trabalhistas vinculados à CLT para terceirizados que atuam como trabalhadores por conta própria com CNPJ.

Outra característica do mercado de trabalho em 2022, com destaque a partir do segundo semestre, foi a queda da taxa de participação. A taxa de participação - isto é, a soma de ocupados e desocupados dividida pelo número de pessoas em idade de trabalhar - no último trimestre de 2022 foi de 62,1%, comparada a 62,5% no mesmo período de 2021.

Em relação à média do ano, a taxa de participação subiu de 61,3% em 2021 para 62,4% em 2022, mas ainda está bem abaixo do nível pré-pandemia (2019) de 63,6%. E os números finais de 2022 não indicam uma convergência de volta ao nível pré-pandemia.

Uma hipótese para as quedas recentes da taxa de participação a partir do terceiro trimestre, segundo Barbosa Filho, seria a introdução do Auxílio Brasil (que agora voltará a ser chamado de Bolsa-Família), que transfere substancialmente mais renda que o antigo Bolsa-Família. Mas o pesquisador faz questão de salientar que se trata apenas de uma hipótese, e de que não dispõe por enquanto de dados que sinalizem que esteja errada ou certa.

Para 2023, o economista avalia que a prevista desaceleração da economia inevitavelmente baterá no mercado de trabalho, afetando negativamente emprego e renda. No caso do desemprego, alguma melhora - ou piora menor que o esperado - poderia estar associada à continuidade da tendência de queda da taxa de participação. Mas aí não seria nada a se comemorar.

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/2/2023, terça-feira.