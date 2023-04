A ajuda dos alimentos

O setor agropecuário será a estrela do PIB do primeiro trimestre e deste ano como um todo. Em 2023, o IPEA prevê avanço da produção agropecuária de 11,6%, o IBRE-FGV de 8% e a consultoria LCA de 10%. Por questões metodológicas, boa parte dessa alta vai aparecer nos resultados do PIB do primeiro trimestre, a ser divulgado no início de junho. A LCA espera expansão de 12%, e o IBRE de 10,7%, no PIB agropecuário do primeiro trimestre, na comparação dessazonalizada com o trimestre anterior.

A contribuição da agropecuária deve ser decisiva para que o PIB total apresente resultado bem razoável no primeiro trimestre, e se afaste de zero (ou mesmo de uma pequena queda, para alguns) em 2023 como um todo. A LCA, por exemplo, tem um PIB no primeiro trimestre de 0,9%, mas, excluindo a agropecuária, a projeção cai para -0,1%. Já o IBRE, para o PIB do 1º tri e o PIB do 1º tri menos agropecuária, prevê, respectivamente, 1% e -0,2%. Em todos os casos, trata-se da comparação dessazonalizada com o quarto trimestre do ano passado.

O papel decisivo da agropecuária também deve pesar nos números do ano como um todo. O IBRE projeta crescimento do PIB de apenas 0,3% em 2023, que recuaria seis pontos porcentuais, para -0,3%, se não fosse a agropecuária.

A boa safra e a melhora das perspectivas econômicas do campo também terão influência favorável na inflação de alimentos este ano. Depois de subir 18,2% em 2020, 8,2% em 2021 e 13,21% em 2022, já há analistas de mercado prevendo inflação dos alimentos no domicílio até ligeiramente abaixo de 2% em 2023.

A economista Anna Reis, sócia da Gap Asset, gestora no Rio, projeta inflação dos alimentos no domicílio este ano de 2%. Ela nota que, depois das fortíssimas altas do item nos três últimos anos, esse elevação projetada para 2023 - que deve ficar bem abaixo do IPCA total, previsto em 5,9% pela mediana do mercado - não chega a ser uma façanha.

"Não é deflação, o nível ainda permanece alto", aponta a analista.

Reis observa que a safra abundante no Brasil foi um fator positivo para a produção global de grãos, em contraste com a seca na Argentina, e o ciclo na pecuária também é favorável. A tendência dos principais grãos, como soja, milho e trigo, é de arrefecimento já algum tempo, após os choques altistas relacionados à pandemia e ao início da guerra na Ucrânia.

Continua após a publicidade

Mas a economista acrescenta que também há riscos em sentido contrário, como notícias relativas a mais episódios de peste suína na China e de gripe aviária em alguns países. Até agora, no entanto, esses ruídos não se materializaram em termos de impactos concretos e significativos nos mercados.

O economista André Braz, especialista em inflação da FGV, tem uma projeção mais elevada, de alta de 4,5%, da alimentação no domicílio em 2023, mas que ainda assim representa forte queda em relação aos anos anteriores.

Além da boa expectativa de safra no Brasil afetando os preços globais dos grãos - e, em consequência, os preços das proteínas, via ração -, Braz aponta que a prevista desaceleração econômica mundial também fará pressão baixista no preço da comida.

No Brasil, em particular, ele ressalva que algumas lavouras mais curtas e de remuneração mais baixa, como feijão e arroz, podem não seguir a tendência geral, na medida em que preços não tão bons levem produtores a diminuir o cultivo.

Um fator favorável de caráter mais momentâneo, como nota outro analista de inflação do mercado, é a fase boa dos alimentos in natura, pelos baixos níveis de precipitação em parte significativa do Sudeste (chuvas torrenciais tendem a prejudicar essas lavouras).

O analista observa ainda que também é positiva para a agropecuária a expectativa de que não haja, no segundo semestre, o fenômeno La Niña (redução da temperatura das águas do Pacífico equatorial). As chances hoje parecem mais de que ocorra o El Niño (inverso do La Niña) ou neutralidade em relação aos dois fenômenos.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Continua após a publicidade

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 4/4/2023, terça-feira.