A América Latina é talvez, junto com partes do Oriente Médio, a maior vitrine da chamada "armadilha da renda média" no cenário global. Desde o pós-guerra, a maioria dos países latino-americanos ergueu-se além do nível de pobreza que caracteriza, por exemplo, a África subsahariana, mas nenhum ingressou no clube do mundo avançado.

Entender por que a América Latina não consegue realizar esse trecho final da corrida do desenvolvimento é um objetivo que está na agenda de pesquisa de incontáveis economistas e cientistas sociais da região. A resposta a essa questão é, com certeza, múltipla e complexa, e, inclusive, deve variar bastante entre os países. Mas talvez seja importante atentar para os erros "bem-intencionados", que por vezes têm imensos efeitos colaterais negativos que passam despercebidos no debate público mais amplo, ainda que sejam apontados por especialistas aos quais a sociedade presta pouca atenção. Agora no Brasil, por exemplo, o lançamento da nova política industrial, a Nova Indústria Brasil (NIB), pelo governo provocou um torvelinho de discussões acaloradas entre liberais e desenvolvimentistas. Debateu-se o papel do Estado na economia como se dirimir essa questão fosse a grande chave para o problema da estagnação de quatro décadas da economia brasileira. O volume de R$ 300 bilhões a ser empregado pela NIB até 2026 foi apontado como mais um grande risco à estabilidade fiscal do País. Como logo ficou claro, porém, quase todo aquele volume de recursos estaria disponível para financiamentos com variados graus de subsídio de qualquer forma, com NIB ou sem NIB.

Por outro lado, algumas decisões do governo Lula às quais se deu muito menos atenção, e que foram objeto de muito menos escrutínio público, têm implicações negativas muito maiores para o crescimento sustentado de médio e longo prazo.

Em artigo publicado hoje (26/1, sexta) no jornal O Globo, o economista Fabio Giambiagi, do BNDES e do IBRE-FGV, mostra como a medida aparentemente singela de Lula de retomar, por lei, os reajustes do salário mínimo pela inflação mais o crescimento PIB (de dois anos antes) vai torrar metade da economia fiscal de aproximadamente R$ 1 trilhão da reforma da Previdência de 2019. Isso ocorre por causa de R$ 500 bilhões em gastos federais indexados ao mínimo (aposentadorias e benefícios sociais do LOAS).

Giambiagi fez as suas contas com a hipótese de crescimento anual do PIB de 2%, um ritmo medíocre e insuficiente para livrar o Brasil da armadilha da renda média. Uma velocidade maior do PIB aumenta a conta do gasto da lei de reajuste do mínimo, fazendo com que as despesas obrigatórias comprimam ainda mais o gasto discricionário e o investimento, além de aumentar o risco de uma crise fiscal mais séria. É quase como um freio automático que é acionado se e quando a economia acelerar.

Mudando o foco para o México, a outra grande economia da América Latina, ao longo das últimas décadas quase todo o dever de casa da visão liberal foi realizado: equilíbrio macroeconômico, contas fiscais em boa ordem, inflação sob controle, abertura comercial, aumento do investimento e avanços em política social e educação. Ainda assim, o ritmo de crescimento tem sido pífio, e o México permanece tão enredado na armadilha de renda média como outros países da região muito mais bagunçados.

O economista mexicano Santiago Levy, em livro de 2018, chamou a atenção para o fato de que o bem intencionado aparato constitucional e legal de proteção aos trabalhadores do México talvez seja o grande responsável por aquele aparente paradoxo. O arcabouço institucional relativo ao trabalho (direitos, tributos, Previdência) acaba fazendo com que o país aloque recursos de capital e trabalho em excesso para empresas tipicamente pequenas e com trabalhadores informais. Esse tipo de empresa é o de pior produtividade no México, mas tende a sobreviver no ambiente institucional do país. Empresas mais eficientes não crescem, e parcelas de mercado são conquistadas por novas empresas pequenas e ineficientes.

O resultado é um péssimo crescimento da produtividade no país, a grande explicação para o desapontador desempenho da economia mexicana nas últimas décadas.

Novamente, como no caso do Brasil, regramentos que fazem parte da paisagem político-institucional do país e são quase consensuais entre as forças políticas que disputam o poder - valorização do salário mínimo, no caso brasileiro; proteção ao trabalhador, no mexicano - representam freios ao crescimento econômico sustentado. Uma das chaves para a superação da armadilha da renda média na América Latina, portanto, é simplesmente a de identificar e evitar erros de políticas públicas - e tentar corrigi-los, quando já foram cometidos. Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com) Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 26/1/2023, sexta-feira.