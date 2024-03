Em instigante artigo recém-divulgado no site do Fundo Monetário Internacional (FMI), o economista anglo-americano Angus Deaton, Prêmio Nobel de 2015, faz uma autocrítica, extensiva à profissão dos economistas em geral.

Ele começa com a ressalva de que a economia como ciência realizou efetivamente grandes conquistas tanto teóricas quanto em termos de evidência empírica. Mas, a partir daí, discorre sobre seus desconfortos com a profissão que, inclusive, fizeram-no mudar de opinião em vários assuntos ao longo da sua carreira. Logo de início, o pesquisador, da Universidade de Princeton, menciona a grande crise financeira global de 2008-09, a falha da esmagadora maioria dos economistas em antecipá-la e o entusiasmo excessivo e equivocado de boa parte da profissão sobre a eficiência do mercado financeiro. Mas os pontos mais interessantes do artigo, como aponta o economista Manoel Pires, coordenador do Observatório de Política Fiscal do IBRE-FGV (que leu e gostou muito do texto de Deaton), são sobre a interação entre eficiência e bem estar, a influência das relações de poder no funcionamento da economia e os novos métodos empíricos. Em relação ao primeiro ponto, Pires nota que Deaton, como economista que ganhou o Nobel por pesquisas sobre consumo, poupança e bem-estar econômico, questiona a fixação dos economistas em geral na questão da eficiência econômica.

"Frequentemente igualamos bem-estar a dinheiro ou consumo, deixando de fora o que realmente importa para as pessoas. No pensamento econômico atual, os indivíduos importam muito mais do que as relações entre as pessoas na família e nas comunidades", escreve Deaton no artigo no site do FMI.

Ele classifica a maior parte dos praticantes da atual profissão de economista como "tecnocratas focados em eficiência". E lembra que grandes nomes da Economia do passado, como Adam Smith, Marx, Keynes, Hayek e até Milton Friedman, pensavam mais sobre ética e sobre o que verdadeiramente constitui o bem-estar dos seres humanos.

Um dos problemas da abordagem convencional de hoje, para Deaton, são as situações frequentes em que o aumento de eficiência vem com piora da distribuição de renda, o que ele chama de "redistribuição para cima".

"Quando a eficiência vem com a redistribuição para cima da riqueza, nossas [dos economistas] recomendações frequentemente se tornam pouco mais do que licença para a pilhagem", critica Deaton.

O que leva à questão do poder, muitas vezes ausente nas análises econômicas a partir dos modelos convencionais, na sua visão. Segundo o Prêmio Nobel, a ênfase em mercados livres e competitivos e no progresso tecnológico desvia a atenção dos economistas da importância das relações de poder em determinar preços e salários, decidir a direção da mudança tecnológica - ponto que vem sendo enfatizado recentemente no caso da inteligência artificial, como Deaton menciona, pela célebre dupla de economistas Daron Acemoglu e Simon Johnson - e mudar regras do jogo a partir da influência política.

"Sem uma análise do poder, é difícil entender a desigualdade e muito mais no capitalismo atual", escreve Deaton.

Pires, do IBRE, aponta, como exemplo, as discussões sobre regulação de setores econômicos no Legislativo, em que lobbies atuam pesadamente para influenciar os legisladores - que, por sua vez, buscam abocanhar cada vez mais poderes de regulação e interferência nos setores regulados que tradicionalmente ficam nas mãos do Executivo e das agências reguladoras. Também está ligada ao poder uma das autocríticas mais diretas de Deaton, sobre o papel dos sindicatos, que ele costumava ver como "uma perturbação que interferia com a eficiência econômica (e até pessoal)", e cujo lento enfraquecimento o economista admite que percebia com bons olhos. Hoje ele reconhece que a perda de poder dos sindicatos contribuiu para a queda da parcela da renda ligada ao trabalho e para o crescente fosso entre executivos e empregados. Deaton acrescenta, ecoando Acemoglu e Johnson, que "os sindicatos precisam estar na mesa de decisões sobre inteligência artificial". Na questão do comércio internacional, o economista de Princeton tanto questiona o grau de importância atribuído ao fator globalização na queda da pobreza no mundo; como também critica, do ponto de vista ético, a postura de defender a abertura comercial e a imigração com a justificativa de que certa piora da situação dos trabalhadores americanos (e dos países ricos) é compensada pelos avanços dos trabalhadores no mundo emergente.

"Certamente temos o dever de ajudar aqueles em dificuldades, mas temos obrigação adicionais em relação aos nossos concidadãos que não temos em relação a outros", comenta Deaton.

Curiosamente, e o trecho acima deixa bem claro este ponto, a partir daqui as ideias de Deaton, que até então parecem harmonizar mais com uma visão de centroesquerda que de centrodireita, se tornam palatáveis também para a direita nacionalista, num tema sensível como imigração. Em relação a essa questão, o Nobel menciona pesquisas que indicam que a desigualdade nos Estados Unidos foi menor em períodos de fechamento, e maior em fases de abertura. E cita também a tese, que classifica de "plausível", de que negros americanos teriam se deslocado menos do campo no Sul para fábricas no Norte (o que foi positivo) se empresários do Norte tivesse tido mais acesso a imigrantes europeus. A questão dos novos métodos empíricos é mais técnica, como frisa Pires, mas também importante no contexto das críticas de Deaton à profissão. Ele reconhece que técnicas econométricas que floresceram mais recentemente, como testes aleatorizados e outras, deram mais robustez à identificação de causalidade em economia. Por outro lado, a excessiva predominância desse tipo de abordagem tem o problema de privilegiar os efeitos locais, e de tirar o foco de mecanismos de mais longa duração, mais abrangentes e com longas e variadas defasagens no tempo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terça, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 8/3/2024, sexta-feira.