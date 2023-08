A boa notícia do "supernúcleo"

Trouxe boas notícias a divulgação hoje, relativa a junho, do principal índice de inflação americana para o Federal Reserve (Fed, BC do EUA), o deflator do consumo das famílias no PIB, conhecido como PCE. O PCE subiu 0,2% em junho, levando a inflação em um ano a 3%, ante 3,8% em maio.

Mas o melhor mesmo veio na seara dos núcleos inflacionários. O núcleo do PCE por exclusão de alimentos e energia, muito valorizado nos Estados Unidos, registrou 0,2% em junho, com a inflação em um ano nessa leitura caindo a 4,1% (comparado a expectativas de 4,2%), recuando dos 4,6% de maio.

A cereja do bolo, no entanto, foi o chamado "supernúcleo de serviços", uma medida que, nos últimos tempos, o Fed elegeu como um dos melhores termômetros da pressão inflacionária. O supernúcleo é o PCE dos serviços, excluindo "serviços de habitação", isto é, aluguéis residenciais e aluguéis "imputados" de residências habitadas pelos seus proprietários.

O supernúcleo é a inflação de itens tão variados quanto advogados, cabelereiros, médicos, escolas, turismo etc. Corresponde a mais da metade do núcleo do PCE.

O supernúcleo de serviços do PCE registrou também inflação de 0,2% em junho, pelo segundo mês consecutivo. A inflação desse núcleo em um ano, que era de 4,5% em maio, caiu para 4,1% no mês passado. Em três meses até junho, o quadro é ainda melhor, com o supernúcleo de serviços rodando a uma taxa anualizada de 3,3%.

Esse recuo do supernúcleo reforça a visão majoritária do mercado financeiro de que a elevação na quarta-feira (26/7) pelo Fed, em 0,25 ponto percentual (pp), dos Fed Funds (taxa básica de juros dos EUA) para o intervalo de 5,25%-5,5% pode ter sido a última deste ciclo de aperto monetário.

Tendo se tornado o foco da política monetária americana, o supernúcleo dos serviços vem sendo estudado em mais detalhe. Recente trabalho do Fed de São Francisco (O BC americano tem uma estrutura regionalizada), dos economistas Sylvain Leduc, Daniel J. Wilson e Cindy Zhao, investiga a relação entre o supernúcleo de serviços e a taxa de desemprego que, tomando-se dados dos estados americanos, revela-se historicamente fraca.

Os economistas usam dados do conjunto de estados americanos para identificar choques derivados da demanda nas taxas de desemprego estaduais. A partir daí, analisam os efeitos desses choques nas inflações de bens, serviços em geral, serviços de habitação e do supernúcleo de serviços.

Ao fazer essa análise, os economistas encontram que quedas no desemprego elevam a inflação de serviços, mas esse efeito aparece basicamente na inflação dos aluguéis (serviços de habitação) e bem menos no supernúcleo dos serviços. Isso significa que esta última parcela da inflação é mais resistente e inercial - uma das razões de ser preocupante para o Fed.

Mas a possível boa notícia que os pesquisadores do Fed de São Francisco trazem é que a sensibilidade do supernúcleo dos serviços às condições do mercado de trabalho aumentou em 2021. Algumas possíveis razão para isso, mencionadas no artigo sobre o estudo no site do Fed de São Francisco, foram a escassez de trabalhadores e as restrições de oferta ligadas à pandemia.

A análise termina em 2021 porque até aí vão os dados estaduais de inflação disponíveis. Segundo os autores, se essa maior sensibilidade do supernúcleo de serviços permaneceu após 2021 e ainda está presente, a inflação poderia cair com apenas uma desaquecimento moderado do mercado de trabalho - o que seria positivo e reforçaria a possibilidade de pouso suave na economia norte-americana.

Mas eles alertam que, à medida que a economia vai deixando para trás as anomalias do período pandêmico, os antigos padrões e relações podem retornar - no caso, um supernúcleo de serviços menos sensível ao mercado de trabalho, o que tornaria a desinflação que ainda resta a fazer nos Estados Unidos mais dura de obter.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/7/2023, sexta-feira.