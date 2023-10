A "curva do sino" das emissões globais

Após a COP26 em Glasgow, na Escócia, vários países concordaram em reduzir suas emissões de gás carbônico nas próximas décadas para limitar o aquecimento global em 1,5 grau centígrado.

Em recém-publicado trabalho, resumido no Blog do Federal Reserve (BC dos EUA) de São Francisco, os economistas Zoe Arnaut, Òscar Jordà e Fernanda Nechio notam que as emissões globais por unidade de PIB - a chamada "intensidade das emissões" - evoluíram ao longo de duzentos anos no padrão da "curva do sino".

O indicador global saiu de um nível baixo, inferior a 250 (milhões de toneladas de emissões por US$ 1 trilhão de PIB) em 1820 até um pico acima de 900 (na mesma medida) por volta de 1920; e, a partir da daí, recuou para próximo de 300 em 2020. Na verdade, a "curva do sino" surge de um ajuste estatístico dos dados, em torno de um margem de confiança de 68%

Os autores explicam que a intensidade das emissões é uma variável fundamental no esforço dos países de reformatar suas economias para tentar atingir as metas nacionais relativas à mitigação do aquecimento global.

Em resumo, existem apenas duas maneiras de um país reduzir suas emissões da queima de combustíveis fósseis: ou se reduz o PIB, o que significa diminuir a renda e o consumo da população; ou se aumenta a eficiência no uso de tecnologias limpas e se produz a mesma quantidade de produto com menos emissões. Isto é, se reduz a intensidade das emissões.

Os economistas analisam com mais detalhe o caso dos seis principais emissores do mundo em 2021: China, com 37,88% do total; Estados Unidos, 16,53%; Índia, 8,95%; Rússia, 5,80%; Japão, 3,52%; e Alemanha, 2,23%. Em conjunto, emitiram cerca de 75% do total global.

Eles notam que Estados Unidos, Alemanha e Japão são grandes economias avançadas, enquanto China, Índia e Rússia são grandes economias emergentes.

Continua após a publicidade

Quando essa divisão é feita, percebe-se que o grupo de nações avançadas atingiu seu pico de intensidade de emissões por volta de 1910-20, quando tocaram em 1500 (milhões de toneladas de gás carbônico por US$ 1 trilhão de PIB). Já o pico do grupo emergente ocorreu por volta de 1980, em torno de 800, na mesma medida.

Ambos os grupos caíram após seus picos, e hoje a média do grupo avançado está próxima a 250, e a dos emergentes um pouco abaixo de 500. A "curva do sino" permite projetar que a intensidade de emissões de ambos os grupos converge para níveis próximos a 100 em 2050.

O autores explicam que Estados Unidos, Japão e Alemanha tiveram arrancadas industriaisno início do século XX, quando as tecnologias eram muito mais ineficientes em termos de emissões de gás carbônico. Depois disso, suas intensidades de emissão diminuíram significativamente. Já China, Índia e Rússia se industrializaram em momentos bem posteriores do século XX, já quando as tecnologias era menos poluidoras. O que explica que seu pico de intensidade de emissões tenha sido menor do que o do grupo avançado (800 versus 1500, como mencionado acima).

Para estimar as futuras emissões, acrescentam os pesquisadores do FED, é preciso projetar as taxas de crescimento do PIB. Eles utilizam, com o horizonte de 2050, uma taxa média de 1,5% para o grupo dos países ricos e de 6,2% para o dos emergentes. Há também - como no caso das estimativas e projeções do trabalho sobre emissões e intensidade das emissões - bandas em torno do cenário central, que vão até as projeções máximas e mínimas.

Quando os economistas analisam as emissões projetadas pelo seu modelo de curva de sino e o que efetivamente ocorreu até o presente, eles notam um deslocamento para cima na emissões tanto do grupo avançado quanto do emergente. No caso dos ricos, a realidade pior que o modelo vem desde os anos 90. No caso dos emergentes, o mesmo tipo de desvio iniciou-se há cerca de 15 anos. A conclusão do trabalho é que nenhum dos grupos está na rota de cumprir suas metas de redução de emissões até 2030.

Uma análise mais atenta dos gráficos apresentados pelos autores revela, adicionalmente (embora eles não mencionem no texto), que China, Rússia e Índia estão muito mais longe da trajetória que levaria ao cumprimento das metas do que Estados Unidos, Alemanha e Japão.

O cenário central de emissões projetadas para esse grupo rico aproximadamente "entrega" a meta de 2030, embora os autores alertem - como mencionado acima - que a realidade está se revelando pior que a projeção desde pelo menos os anos 90, no caso desse grupo rico. Por outro lado, o cenário central da projeção de emissões de China, Rússia e Índia está muito acima da meta de 2030, e nem o cenário mais otimista (o piso da banda) está acima da meta. No cenário central, os emergentes ainda emitirão, em 2050, bem mais que a meta de 2030.

Continua após a publicidade

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quintas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 17/10/2023, terça-feira.