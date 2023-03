A deflação que não veio

O IPCA de fevereiro, de 0,84%, além de ter vindo acima da mediana do Projeções Broadcast (0,78%), trouxe aspecto qualitativos preocupantes, comentados por diversos analistas ouvidos pelo Broadcast. O foco foi na aceleração da média dos núcleos e no aumento da difusão, com a nota de consolo sendo uma pequena desaceleração dos serviços subjacentes, mas ainda em nível bem elevado.

Um aspecto menos notado, porém, segundo um profissional de gestão recursos com foco em inflação, é que uma esperada deflação de bens industriais, que no ano passado parecia contratada pela queda de produtos industriais no atacado, não ocorreu neste início de ano. Os eletrodomésticos subiram 0,45% no IPCA de fevereiro, e os automóveis novos tiveram alta de 0,7%.

O analista nota que, curiosamente, há novamente sinais de dificuldades logísticas em algumas cadeias produtivas, apesar de a pandemia enquanto problema econômico ter ficado para trás. Em fevereiro, por exemplo, a Volkswagen paralisou a linha de produção em três fábricas brasileiras por causa da falta de componentes, ainda mencionando Covid e guerra da Ucrânia.

Dados que apontam para esse problema, que podem ir além da área de microprocessadores, podem ser encontrados nas sondagens de confiança do comércio da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Como aponta Rodolpho Tobler, economista da FGV que trabalha com as sondagens, quando se pergunta às empresas do comércio sobre "tempo de entrega dos fornecedores" como possível fator que está impedindo a melhora dos negócios da empresa, as resposta revelam que efetivamente houve uma piora recente.

No varejo ampliado como um todo, pré-pandemia, na grande maioria dos meses a proporção dos respondentes que citou aquele fator ficou abaixo de 10%, com boa parte abaixo de 5%. A partir de maio de 2020, no entanto, essa parcela começou a aumentar, subindo até 25,2% em outubro de 2020. Ainda que com bastante oscilação (em julho de 2022 bateu em 25,4%), a tendência do indicador foi de queda ao longo do tempo até 8% e 7,8% em, respectivamente, dezembro de 2022 e janeiro der 2023. Porém, em fevereiro, subiu para 16,1%.

Já no varejo restrito, o pico da proporção de respondentes do comércio que citou 'tempo de entrega dos fornecedores' como problema foi de 25,6% em julho de 2022, também tendo subido acima de 20% em 2020. Em dezembro do ano passado, o indicador havia caído para 8,3%, mas subiu para 16,3% em fevereiro de 2023.

Subdividindo pelos setores do varejo, nota-se, como indica Tobler, que a tendência recente é bem disseminada.

Tomando-se, sempre em relação ao indicador já mencionado, o pico e os números de dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, tem-se: 'veículos, motos e peças', 46,8% (novembro/2020), 10,4% e 20,7%; 'materiais de construção', 51,1% (novembro/2020), 4,6% e 10%; 'hiper e supermercados', 25% (outubro/2020), 6,5% e 21,7%; 'tecidos, vestuários e calçados', 23,3% (outubro/2020), zero e 15,8%; 'móveis e eletrodomésticos', 40,5% (outubro/2020), 10,4% e 19,9%; e 'outros varejistas', 33,4% (julho/2022), 10% e 10,1%. Esse último segmento é o único que não registrou piora de dezembro de 2022 para fevereiro de 2023.

O analista mencionado acima nota que também há aumento recente de indicador americano de "backlog" (expressão em inglês para designar acúmulo de atrasos em entregas) na indústria.

Ele acrescenta que é difícil entender as razões do fenômeno, que pode se estender além do Brasil, mas a reabertura da China e a absorção de bens e insumos pelo gigante asiático poderia ser uma possível causa, assim como a recente alta dos fretes, também possivelmente ligada à retomada chinesa.

