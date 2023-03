A gangorra da produtividade

Muitos fenômenos econômicos ocorridos no Brasil em função da pandemia também aconteceram - de formas consoantes às características próprias de cada país e ao seu grau de desenvolvimento - em diversos outros países. Essa sincronia é particularmente notável em nações em que a intensidade da pandemia e a reação do governo à Covid foram semelhantes às do Brasil.

A produtividade do trabalho, em especial, teve uma trajetória desde o início da pandemia muito peculiar no Brasil, em relação ao histórico do indicador. O auge das quarentenas em 2020 testemunhou um aumento da produtividade, à medida que trabalhadores menos produtivos em setores intensivos em trabalho foram mais atingidos pelo desemprego e mais propensos a sair do mercado de trabalho.

Com a reabertura gradual da economia, principalmente a partir de 2021, a tendência inversa se verificou. À medida que esses postos de baixa produtividade em setores intensivos em emprego eram recriados e repreenchidos, os ganhos de produtividade foram se revertendo.

Artigo dos economistas Pierre-Alain Pionnier, Belén Zini e Nhung Luu, da OCDE, publicado hoje [7/3, terça-feira] no site econômico VOX EU, mostra um fenômeno nos países da OCDE e nos Estados Unidos que guarda paralelismo com o ocorrido no Brasil.

Na verdade, nesses países a produtividade do trabalho também aumentou no início da pandemia e o movimento foi revertido rapidamente a partir de 2021.

Os economistas dividem os aumentos de produtividade em dois fatores: ganhos dentro dos setores, e ganhos por realocação do trabalho entre os setores. Nesse segundo caso, o efeito também é subdividido em duas dimensões, que dependem do nível e do ritmo de crescimento da produtividade nos diferentes setores.

Os autores mostram inicialmente que os ganhos de produtividade anteriormente à pandemia (eles tomam o período 2010-19) eram quase que totalmente por avanços da produtividade dentro dos setores.

Já em 2020, na maioria dos países analisados, a mudança de produtividade, tipicamente um expressivo aumento, deveu-se mais à realocação entre os setores do que a elevações intrassetoriais.

Segundo os economistas da OCDE - neste caso com foco especificamente na economia dos Estados Unidos -, "o impulso na produtividade agregada em 2020 refletiu na sua maior parte o impacto dos lockdowns e das restrições a viagens e a queda das horas trabalhadas em alguns poucos setores selecionados, notadamente transporte, acomodação e serviços pessoas, cuja produtividade é abaixo da média".

Por outro lado, a resiliência da atividade econômica e das horas trabalhadas em setores de alta produtividade como informação/comunicação e finanças/seguros foi outro fator que explica o aumento da produtividade em 2020. No caso desses setores, o aumento do trabalho em casa e da digitalização, por causa das quarentenas, pode ter contribuído.

Os autores acrescentam, no entanto, que as primeiras evidências setoriais mais detalhadas relativas a 2021 já apontam, como no caso do Brasil, que a realocação setorial de 2020 era de fato relacionada à pandemia e, na sua maior parte, já entrou em processo de reversão em 2021, de volta ao padrão pré-Covid.

Em relação à produtividade intrassetorial, o artigo nota que, na virada do século, ela teve forte alta na maioria dos países da OCDE, e em especial nos Estados Unidos, fenômeno associado ao setor de tecnologia da informação e comunicação.

Mas depois desse boom, o crescimento da produtividade intrassetorial naqueles países passou a desacelerar, movimento que se repetiu em 2020 na maioria deles. Porém, segundo as primeiras evidência, houve reaceleração em 2021. Os Estados Unidos é o país melhor na fita nesse quesito, com contribuição da produtividade intrassetorial em 2020 superior à do período 2010-19, e a de 2021 superior à de 2020.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 7/3/2023, terça-feira.