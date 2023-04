A herança econômica de Lula 3

Mudanças de governo entre forças políticas antagônicas costumam ensejar narrativas políticas de reconstrução a partir de "terra arrasada".

Na transição de 2002-03, quando Lula substituiu Fernando Henrique Cardoso na presidência da República, a crise de confiança (ainda antes da posse) nos mercados levou o dólar de cerca de R$ 2,3 no início de 2002 a R$ 4 em outubro do mesmo ano. O Brasil teve que correr de novo ao FMI, como fizera no ano anterior em função do contágio da crise argentina.

Com a posse de Lula e a sinalização da continuidade de uma política econômica ortodoxa, os mercados se tranquilizaram. Pouco depois veio o boom de commodities, que permitiu a acertada e meritória política de acúmulo de volumoso arsenal de reservas internacionais, que rende frutos positivos para a economia brasileira até hoje.

O fato de que se tenha saído em relativamente pouco tempo da crise de 2002-03 para o início do período de ouro do governo Lula possibilitou e reforçou a narrativa do PT de que herdara de FHC uma herança maldita, turbinando o mérito da gestão do PT.

N verdade, apesar da fortíssima crise conjuntural de 2002-03, uma série de reformas e aprimoramentos institucionais estava em curso no segundo mandato do tucano, e o sucesso do PT deveu-se em grande medida à continuidade e aprofundamento da política econômica herdada.

Vinte anos depois, Lula volta ao poder e, desta vez, sucede a um presidente, Bolsonaro, que em muitas métricas pode ser considerado efetivamente como um dos piores da história brasileira.

As ameaças à democracia, o desvirtuamento dos órgãos de controle, a destruição ambiental, o abandono dos indígenas, os ataques a minorias, a disseminação de armas entre a população e o incentivo ao golpismo militar e ao crime organizado da banda podre da polícia formam um conjunto que claramente deve ser caracterizado como "terra arrasada".

Mas será que o mesmo pode ser dito em relação à economia? Essa é um discussão que ainda está sendo feita. Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, foram abalroados pela pandemia, com invasão da Ucrânia na sequência, eventos profundamente danosos em termos econômicos para a maioria dos países.

Assim, esse é um efeito que tem que ser "descontado" de qualquer avaliação a sério. Recente reportagem no jornal Valor Econômico mostra que, segundo dados do FMI, em um grupo 191 países, o desempenho econômico brasileiros em 2020-2022, com alta acumulada de 4,5%, ficou em 97º lugar. Em outras palavras, um resultado medíocre, "sem nenhum destaque".

No entanto, em post publicado hoje no Blog do Ibre, o economista Samuel Pessôa e a pesquisadora Mariam Dayoub, do Julius Baer Family Office (JBFO), apontam que a economia brasileira "saiu-se bem na pandemia, quando o nível do PIB ao fim de 2022 é comparado com o nível na mesma data caso a tendência de crescimento pré Covid-19 tivesse sido mantida".

Nessa métrica, o Brasil fica na 13ª posição entre 47 países cujas economias são acompanhadas pela OCDE.

Num primeiro exercício, Dayoub e Pessôa tomam o PIB do quarto trimestre de 2019 como base 100 e computam o PIB do 4º tri de 2022 acumulando as taxas dessazonalizadas do crescimento trimestral desde o primeiro trimestre de 2020. Nesse caso o Brasil, com crescimento de 4,1%, próximo à mediana de 5%, fica em 27º lugar entre os 47 países. Ou seja, 55% das economias foram melhores que a brasileira, o que novamente denotaria um desempenho medíocre.

Mas os analistas da JBFO notam que diferentes países têm tendências de crescimento distintas. Assim, a comparação justa é de quanto o país cresceu no período da pandemia com quanto teria crescido caso a tendência pré-Covid tivesse sido mantida.

Esse segundo exercício implica algumas complexidades técnicas, como estabelecer tendências de crescimento pré-pandemia para um conjunto grande de diferentes países. No artigo no Blog do Ibre, Dayoub e Pessôa apresentam e justificam sua escolha metodológica para chegar a esses dados.

Quando a comparação é feita com o ponto em que os países estariam em 2022 caso a tendência pré-pandemia fosse mantida, a mediana do grupo de 47 países é de uma queda de 3% - se sai da base 100 no 4º tri de 2019 para 97 no 4º tri de 2022.

O Brasil, nesse segundo exercício, chega no 4º tri de 2022 em 100, isto é, na mesma posição em que estaria caso a tendência de crescimento pré-pandemia houvesse sido mantida. Nesse caso, o Brasil tem o 13º melhor desempenho entre 47 economias, com apenas 26% do grupo com resultado melhor.

Por essa leitura, portanto, a economia brasileira teve um bom desempenho na pandemia, o que dificulta caracterizá-la com parte da herança maldita de Bolsonaro para Lula.

