A polêmica taxação da exportação do petróleo

A taxação, em princípio temporária, das exportações de petróleo cru com alíquota de 9,2% foi talvez a maior surpresa no pacote da reoneração parcial da gasolina e do etanol. A medida, para alguns analistas reminiscente do estilo argentino de política econômica, foi naturalmente recebida com críticas.

A economista Sandra Rios, diretora do Centro de Estudo de Integração e Desenvolvimento (CINDES), no Rio, considera que a mudança pode ter impacto negativo, ainda que possa ser pequeno, sobre a estratégia das empresas do setor. Ela também pensa que a taxação pode afetar a confiança dos importadores, que tenderão a buscar outros países fornecedores.

"Além disso, faz lembrar a estratégia argentina, que começou taxando as exportações de poucos produtos e depois foi se alastrando para outros", acrescenta a economista.

Já um respeitado gestor de recursos considera que a taxação da exportação do petróleo é uma medida que "cruza um Rubicão", já que, no Brasil, a tradição é de isentar de impostos as exportações, na visão de que é importante estimular as vendas externas.

Outro ponto problemático para o gestor é que uma das justificativas da medida é a de que o setor petrolífero está lucrando muito, então pode contribuir mais.

Para ele, o problema é o princípio de o governo poder determinar discricionariamente que lucros em determinado setor estão excessivos, o que pode gerar incerteza não só na indústria petrolífera, mas em muitos outros segmentos da economia.

O gestor nota que o Brasil se caracteriza por ser um grande exportador de várias commodities (o que é importante para a economia do País), que são produtos com cotação internacional volátil, que alternam períodos de grandes ganhos com tempos de vacas magras.

"Se o governo decidir taxar as commodities no momento do boom, sem levar em consideração também as fases ruins, a lucratividade do setor mudará fortemente, e os investidores terão de repensar os seus projetos", ele acrescenta.

Isso hoje vale para as petroleiras, mas, "cruzado o Rubicão, quem garante que não chegará na Vale do Rio Doce, exportadora de minério de ferro, ou nas grandes empresas de celulose, entre outros setores?", indaga o gestor.

"A preocupação é que, cada vez que precisar de dinheiro, o governo decida taxa uma exportação", ele prossegue, lembrando, como Sandra Rios, a experiência argentina cujos resultados classifica como péssimos.

Finalmente, o gestor se disse espantado pelo fato de que a taxação de exportações, não sendo um tema que tenha figurado no debate econômico recente no Brasil, tenha sido decidida aparentemente sem nenhum estudo sobre uma questão tão delicada e relevante.

"É como se alguém da equipe econômica tivesse tido essa ideia e ela tenha sido adotada de pronto, o que parece de um amadorismo assustador", critica.

Uma posição diferente sobre a taxação da exportação de petróleo decidida pelo governo vem do economista Bráulio Borges, da consultoria LCA e do IBRE-FGV.

Para Borges, a medida no fundo representa uma taxação extra da Petrobras, cuja alíquota efetiva de tributação corporativa tem se situado em torno de 17% nos últimos anos, metade da alíquota nominal de 34% do IRPJ/CSLL.

Ele avalia que, dado que o breakeven (preço de venda que separa a perda do ganho) da Petrobras está hoje em US$ 33 o barril, bem menos que a metade do preço à vista no mercado internacional - e dado que o Brasil não influencia esse preço internacional -, é provável que a taxação sobre exportação de óleo bruto não tenha grandes implicações em termos de 'market share' do Brasil nas exportações mundiais de petróleo.

"O lucro da Petrobrás com exportações vai diminuir, mas continuará bem elevado, talvez nem afetando a distribuição de dividendos, inclusive para a União", aponta o economista. Ele enfatiza que, num debate como esse, é fundamental levar em conta a alíquota do novo imposto, com a qual fez sua análise.

Borges ressalva que não considera a decisão do governo ideal, e preferia uma reoneração total da gasolina, "uma 'carbon tax' [tributação sobre o carbono] digna do nome".

Ele aponta, porém, que, diante do fato consumado de que o País vai tentar algum aumento de carga tributária como parte do ajuste fiscal à frente, a taxação da exportação de petróleo (tal como anunciada pelo governo) é preferível a aumentar ainda mais o imposto sobre a renda dos bancos, que poderia ser repassado ao spread dada a oligopolização do setor, ou a recriação da CPMF.

Segundo Borges, taxar mais a Petrobrás e outras petrolíferas no Brasil, se de fato for medida temporária, pode ser visto com "uma forma meio torta de windfall tax [taxação sobre lucros extraordinários] que foi defendida pelo FMI no contexto dos lucros extraordinários obtidos pelo setor no ano passado por conta da guerra Rússia-Ucrânia".

Para o economista, com o aumento do lucro previsto da Petrobrás entre 2021 (R$ 106,6 bilhões, 1,2% do PIB) e 2022 (projetado para ser próximo de R$ 200 bilhões, cerca de 2% do PIB) da ordem de 0,8% do PIB, poder-se-ia considerar que esse valor é o "excess profit", ou lucro extraordinário.

Mas Borges deixa claro também que vê a defesa - como medida "reindustrializadora" - da taxação das exportações de petróleo cru por parte de economistas heterodoxos como bastante falha, já que refinarias são projetos de muito longo prazo e cuja maturação pode se dar, inclusive, num contexto de forte perda de valor em função da transição energética.

